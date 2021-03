El mensaje de Evaluna Montaner que conmueve a sus fans

La hija de Ricardo Montaner es una de la jóvenes más queridas de la industria del espectáculo, por su talento y por su simpatía. Evaluna Montaner ha crecido infinitamente en los últimos años con respecto a su carrera profesional, además, en lo personal se casó con Camilo, y demuestran su amor en redes constantemente.

La vida de la más pequeña del clan Montaner no siempre estuvo tan conforme con su persona, ella sufrió grandes problemas de autoestima. Pero gracias a que ella ha podido combatir ese sufrimiento, ahora disfruta de la vida y de su persona. Así lo ha explicado en un posteo.

La protagonista de “Club 57”, hizo un posteo concientizando sobre el amor propio. No todo es el amor que se tiene con Camilo Echeverry, aunque sean los más queridos de la red y todos quieren verlos juntos en fotos y videos de Tik Tok. Evaluna compartió una foto en la que se la ve riendo y muy a gusto en la playa.

Siempre quise tener ‘el cuerpo perfecto’. El abdomen de tal persona, la piel de otra, las piernas largas y firmes como fulanita… y por andar comparando no pude disfrutar del cuerpo perfecto para mí. El mío, el que tengo, el que Dios diseñó especialmente y solamente para mí

Junto a su foto de la playa, la cantante de “Por Primera Vez” escribió un sentido mensaje: “Siempre quise tener ‘el cuerpo perfecto’. El abdomen de tal persona, la piel de otra, las piernas largas y firmes como fulanita… y por andar comparando no pude disfrutar del cuerpo perfecto para mí. El mío, el que tengo, el que Dios diseñó especialmente y solamente para mí”.

Fuente: Instagram Evaluna Montaner

El mensaje continuaba y cada vez fue más emocionante: “Sé que muchos me van a decir ‘de qué te quejas si tu cuerpo está bien’ o algo así pero justamente ese es el problema, que cuando me miraba al espejo siempre veía lo que me faltaba y no lo que ya tenía”, continuó Evaluna, que concluyó de esta manera: “Quiero aprovechar esta foto (que seguramente en otro momento no habría subido) para hacerles saber que amo mi cuerpo y estoy orgullosa de él tal cual es. Con mi tamaño minúsculo, mis caderas grandes y mi barquito de papel navegando en estrías”.