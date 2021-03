Netflix: Millie Bobby Brown protagonizará un nuevo drama adolescente

Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las estrellas más grandes de Netflix, desde que saltó a la fama gracias a su protagónico en “Stranger Things”, las puertas del gigante del streaming se abrieron de par en par para ella. La joven de 16 años tiene el potencial necesario para interpretar los papeles más osados de la industria del cine actualmente.

Por eso mismo, Millie será parte de una nueva película que promete ser cautivante. Se trata de una historia basada en el libro escrito por Ali Benjamin, y llevará el mismo nombre “Lo que sucedió con la medusa”. Este film cuenta con un gran equipo al frente, por ejemplo la guionista es la talentosa Molly Smith Metzler, famosa por sus trabajo en series como "Orange is the New Black" y "Shameless".

En cuanto a la dirección de la película, quien estará a cargo de ese rol será Wanuri Kahiu. Reconocida por haber sido 5 veces ganadora del Premio de la Academia de Cine Africano. Ahora un reto mucho más internacional se le presenta, su entrada a Hollywood promete ser brillante.

Millie Bobby Brown interpretará a un personaje llamado Suzy Swanson, quien tomará un rol investigativo sobre la muerte de una de sus mejores amigas. Según lo que ella cree la muerte fue a causa de una picadura de medusa, pero el temor a lo desconocido hará enriquecedora la trama, y a este personaje.

Aún no se han conocido fechas importantes para “Lo que sucedió con la medusa”, no se sabe cuándo empezará el rodaje, ni se estiman fechas para el estreno. Sin embargo, Millie ya está confirmada para el proyecto. En la actualidad, la actriz que interpretó a Eleven, está con una agenda repleta de trabajo, se encuentra rodando la nueva temporada de “Stranger Things”, además firmó para la secuela de “Enola Holmes”. Y como si fuera poco, esta semana estrena “Godzilla vs Kong”, y la actriz se verá afectada a las giras promocionales y presentaciones del film.