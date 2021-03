Los Simpson: Revelan el secreto mejor guardado en su capítulo 700

Los Simpson es una de las series más populares del mundo y se convirtió en un ícono popular a partir del siglo XX. Ya alcanzó los 700 capítulos desde su primer emisión en 1989 por la cadena Fox y aunque hace varias décadas está al aire, hay secretos que aún sus fanáticos no conocen.

Los productores de la serie animada más exitosa de la historia renovaron contrato hasta la temporada 34, por lo tanto se asegura que la historia siga hasta el capitulo 750, es decir, hasta el 2023. Sin embargo, Matt Groening, su creador, confesó que por el momento no pensaron en un final definitivo porque el público siempre quiere más.



Fuente: ABC

Un detalle secreto que reveló su creador

La familia amarilla apareció por primera vez en los cortos de "The Tracey Ullman Show" el 19 de abril de 1987 gracias a la creatividad de Matt Groening. Nadie conoce a Homero y su clan como él, y ahora reveló un detalle que muchos fanáticos pasaron desapercibido: se trata de una puerta dentro de la casa.

"Uno de los escritores notó que sobre el garaje, hay una pequeña ventana. Tal vez Homero tenga un escondite secreto", dijo Matt Groening en una entrevista en el diario 'USA Today'.

Polémica por los colores de piel

El personaje Apu generó polémica en reiteradas ocasiones al estar considerado como estereotipo por su manera de hablar y de vestirse. En este sentido, el dibujante afirmó: "Creo que las historias de Apu son fantásticas, y él es uno de los personajes con más matices en un tonto programa de dibujos animados bidimensional. Entonces, sí, estoy orgulloso de Apu. Estoy tratando de no abrir otro abismo de críticas, pero no importa lo que diga. Lo conseguiré de todos modos".

Crédito foto: Los Simpson

Otra de las cuestiones que salieron a la luz fue que ninguno de los actores blancos que contrataron le dieron la voz a los personajes "de color" y para ellos contrataron personas que no son blancas. "No fue idea mía, pero estoy bien con esa decisión. ¿Quién puede estar en contra de la diversidad? Entonces es grandioso. Sin embargo, solo diré que los actores no fueron contratados para interpretar personajes específicos", explicó.

Y siguió: "Fueron contratados para hacer cualquier personaje que pensáramos. Para mí, lo asombroso es ver a todos nuestros actores brillantes que pueden hacer múltiples voces. Eso es parte de la diversión de la animación. Sin embargo, para ser más inclusivo y contratar a más personas, estoy completamente a favor de eso".

¿Seguirán Los Simpson vigentes luego de los 750 capítulos? Cuéntanos tus opiniones.