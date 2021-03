Así de bella está Demi Moore a sus 58 años

Sin lugar a dudas una de las actrices más bellas de Hollywood es nada menos que Demi Moore que a lo largo de los años nos ha cautivado con sus diferentes interpretaciones que la han depositado como una de las mejores de la industria de la pantalla grande. Además con 58 años edad, Demi, ha demostrado que los años no pasan para ella ya posee una gran figura.

Por su parte, tenemos que decir que Demetria Gene Guynes con el paso del tiempo ha sido actriz, modelo y productora de series y películas. En tanto que la bella morocha fue reconocida mundialmente cuando en la década del '90 tuvo una actuación protagónica en Ghost, la película más taquillera de 1990, que posteriormente le valió una nominación a los Globos de Oro.

En tanto que hace un par de días su ex esposo Bruce Willis cumplío 66 años de edad y debido a la gran relación que poseen, ella lo saludó en las redes sociales con un creativo posteo. En la imagen se puede ver a ambos actores con sus tres hijas y con sus respectivos novios. Además Demi le escribió: "¡Feliz cumpleaños, BW! ¡Eres único en tu clase! Muy agradecido de compartir estas tres hermosas niñas y por nuestras familias mezcladas".

Sin embargo en esta ocasión Demi Moore es tendencia en varios sitios de espectáculos al publicar una foto de ella en su perfil de Instagram donde se puede apreciar lo hermosa que está a sus 58 años de edad. Además en la misma se la puede ver flores en su cabeza en conmemoración al comienzo de la primavera. Es por ello que en la descripción Moore escribió: "The perfect throwback for the first day of spring 🌸" (El retroceso perfecto para el primer día de primavera).

Por otra parte, tenemos que mencionar que no todo fue color de rosa para la talentosa artista ya que luego de separarse de su tercer esposo el actor Ashton Kutcher por supuestos engaños por parte de él. Demi en 2012 fue ingresada en un hospital de Los Ángeles por la ingesta abusiva de drogas y alcohol.