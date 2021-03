El secreto de Jennifer Aniston que te decepcionará si eres fan de Friends

Friends se estrenó en el año 1994 y después de casi tres décadas sus fanáticos continúan descubriendo perlitas de la sitcom. En esta oportunidad le tocó a Jennifer Aniston, quien le dio vida a Rachel Green.

Un tiktoker llamado @cts.trphe descubrió que la actriz californiana de 52 años le dio una característica a su personaje: cada vez que Rachel Green está por comenzar una frase importante carraspea o aclara su garanta. Aunque nadie lo haya notado en todos estos años, si se ve en detalle lo hace en todos los capítulos.

Para demostrarlo, el usuario hizo un video con varias escenas en el que se puede observar como Aniston emite este gesto constantemente. "Ahora es imposible no darse cuenta cada vez que vez Friends", le comentó otro usuario al asegurar que ya no podrá volver a ver al personaje de la misma manera.

¿Quién es Rachel Green?

Rachel Green tiene su primera aparición en Friends en el primer capítulo llamado "Piloto", cuando entra corriendo a la cafetería Central Perk, uno de los lugares más característicos de la serie. La veinteañera había huido de su propia boda con Barry Farber al darse cuenta que no lo amaba.

Allí, se reencuentra con Monica Geller, una antigua amiga del secundario y junto ella se están tomando un café Ross Geller, hermano de Monica, quien siempre estuvo enamorado de Rachel, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay y Chandler Bing.

Los padres de Rachel tienen una buena posición económica y no les agrada la idea que viva sola en Nueva York, también tiene dos hermanas: Jill y Amy Green. A lo largo de la serie, siempre mostró tener una pasión por la moda y para la última temporada terminó siendo ejecutiva en Ralph Lauren.

Su relación con Ross tuvo muchas idas y vueltas hasta cuando tuvieron a su hija Emma. Incluso uno de los mayores debates de la historia es si ambos estaban o no "separados" cuando Ross tuvo relaciones sexuales con otra mujer.

Jennifer Aniston fue esclava de Rachel Green

Jennifer Aniston interpretó a Rachel Green durante 10 años, un personaje que la posicionó entre las actrices más queridas de Hollywood. Sin embargo, la actriz reveló que fue esclava de Rachel durante muchos años.

"Simplemente te agotas. Quiero decir, no pude dejar de cargar a Rachel Green en mi espalda con nada que hiciera. No pude escapar de 'Rachel de Friends', porque además está en todos los canales, todo el tiempo y dices: '¡Dejen de poner ese maldito programa!'", dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter.