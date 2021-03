Irreconocible: así lucía Megan Fox antes de las cirugías plásticas

Megan Fox es dueña de una belleza única, ese atractivo combinado con el gran talento que tiene para la actuación, la han llevado a posicionarse entre las celebridades de Hollywood más relevantes de los últimos tiempos. Quién no conoce a la morocha de ojos claros, que conquistó a todos con sus múltiples participaciones en películas de acción y drama.

La protagonista de “Transformers”, llegó a tener popularidad internacional y a convertirse en una figura reconocida gracias a su papel en esta película. Sin embargo, antes de ocupar el lugar de la chica linda en la película de autos y robots, fue parte de “Holiday In The Sun y Confessions Of A Teenage Drama Queen” junto a Lindsay Lohan.

El aspecto de Megan Fox siempre ha sido admirado por todos, su estilo único y sencillo de lucir su atributos es memorable. Sin embargo, muchos de quienes la siguen en redes sociales han advertido que la actriz presenta algunos cambios físicos. Especialmente, se refieren a su rostro, y a algunos retoques que la morocha se habría realizado.

El primero que fue mencionado fue su nariz, que lucía diferente en las fotos más recientes. Más afinada y con la punta refinada. Esto puede ser photoshop, o incluso un gran truco de maquillaje. Pero la realidad es que en comparación con fotos vintage de Fox, el cambio es muy notorio.

Por otra parte también se ha especulado en redes sociales sobre sus pómulos, antes no presentaba ese relieve en su cara según afirman los usuarios de Instagram. Quienes la ven en fotos actuales, encuentran que la belleza de Hollywood luce su mirada con más profundidad, y unos pómulos muy diferentes a los que tenía de joven. Los retoques estéticos hoy en día compiten con los efectos digitales, a pesar de que Megan ha desmentido que se hizo cirugías, los fans se permiten desconfiar de sus declaraciones.