Muy distinta: así luce Alexandra Daddario, Annabeth Chase en “Percy Jackson”

La actriz Alexandra Daddario, desde muy joven es parte de la industria del espectáculo. Aunque su fama internacional no le llegó, sino después de que interpretara el personaje “Annabeth Chase”, en la película “Percy Jackson y el ladrón del rayo”. La talentosa actriz tiene un largo recorrido en la ficción, lo que le ha brindado importantes oportunidades en la actualidad.

Desde sus 15 años, Alexandra es una actriz profesional. Su primer trabajo fue en All My Children, donde participó en más de 43 episodios. Esa visibilidad la llevó a conseguir otros papeles, como actriz secundaria. Daddario tuvo papeles menores en: “La ley y el orden”, “Los Soprano” y “Nurse Jackie”.

En el cine fue parte de “The babysitters”, “The Attic” y “Pitch”. Sin embargo, lo que catapultó su carrera internacionalmente fueron las aventuras que vivió interpretando a Annabeth Chase en las dos entregas: “Percy Jackson y el ladrón del rayo” y “Percy Jackson y el mar de los monstruos”.

Allí, Alexandra interpretó a la mejor amiga del semidios. Más adelante, después de su sólido papel como Annabeth fue convocada por mega producciones de Hollywood. Así, la morocha participó de “Texas Chainsaw 3D, San Andreas”, al lado de Dwayne Johnson. También estuvo en The Choice y en Baywatch. Donde aparentemente se habría acercado a Zac Efron, con quien se vinculó sentimentalmente más tarde.

La actriz recientemente ha sido protagonista en producciones de Netflix como When We First Met, donde compartió set con Adam DeVine. Además, actualmente Alexandra Daddario rodó “Die in a Gunfight”, junto a Diego Boneta, el protagonista de “Luis Miguel: La serie”. Con quien ha estrechado una amistad, que quedó plasmada en las redes sociales, con videos muy divertidos de la actriz hablando español.