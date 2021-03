Inéditas: Emily Ratajkowski mostró las primeras imágenes de su bebé recién nacida

Emily Ratajkowski es una de las modelos más hermosas del mundo y por supuesto una de las más convocantes en las redes sociales donde sus publicaciones son sumamente un éxito. Es por ello que en reiteradas ocasiones es tapa de los principales noticias del mundo del espectáculo. Esta vez no fue la excepción ya que hace minutos compartió imágenes inéditas de su primer bebé.

Como mencionamos anteriormente la publicación fue realizada por Emily en su cuenta oficial de Instagram y en la misma compartió un collage de su recién nacida y de ella por lo enamoró a sus millones de seguidores de todas partes del planeta. Además a dicho posteo le agregó la siguiente frase: "Entre empujones/primeros momentos con Sly. La vida!".

Con 29 años de edad la actriz estadounidense se ha convertido en una de las mujeres más famosas de la actualidad ya que cada vez más marcas de todo el planeta la buscan para que sea su cara en las las principales tapas de revistas. Además la hermosa morocha demostró que en la actuación le va bastante bien ya que hace un par de años triunfó con la película "We Are Your Friends" que protagonizó junto con Zac Efron.

En cuanto a sus logros personales, tenemos que decir que la hermosa morocha, fue elegida por la revista Esquire como la Mujer del Año en el año 2013, mientras que al año siguiente, el magazine GQ, la catalogó como la mujer más sensual del mundo. Sin embargo con el paso de los años esta gran modelo ha demostrado con sus reiteradas fotos que su belleza sigue impecable.

En Instagram tiene más de 27 millones de seguidores y cada que ve comparte algo a sus redes no para de conquistar seguidores de todas partes del mundo. Por su parte, sus últimos posteos tienen que ver con su primer hijo llamado Sylvester Apollo Bear que según ella "llegó el 8/3/21 en la mañana más surrealista, hermosa y llena de amor de mi vida".