En fotos: todas las novelas en las que puedes ver a José Ron y sus cambios de look

El actor mexicano José Ron de 39 años no para de sorprender con sus llamativos cambios de looks en cada uno de sus protagonismos.

Es todo un galán en el mundo de las celebs y no caben dudas de que (todas las noches) se pone en la piel del noble, dulce, e incondicional mecánico Pedro Garrido Salazar para llegar al corazón de sus fans. (La novela se reproduce actualmente en Argentina).

Desde su cuenta de Instagram siempre muestra sin pudor -a su más de 3 millones de seguidores- los increíbles cambios de look. A veces se deja crecer la barba o se tiñe de rubio hasta el cabello largo y también corto.

De cualquier manera, el protagonista de “Te doy la vida” es considerado el soltero más codiciado de México y, hasta el momento, no se le conoce pareja. Desde que a fines del 2020 se separó de la actriz Jéssica Díaz dice que disfruta de su vida sin pareja y que por lo pronto no tiene apuro en volver a enamorarse.

En una entrevista reciente, el galán se confesó: “Cuesta más formar una pareja a medida que pasa el tiempo porque nos vamos poniendo más exigentes. Creo que es una cosa de conexión, de encontrar esa mujer perfecta para ti o que yo sea el hombre para ella. Creo mucho en el tiempo de Dios, si no me ha tocado es por algo…”

Sus cambios de look van y vienen

Algunas fans lo prefieren rubio, otras morocho, con barba o el cabello corto. Pero, el galán más codiciado se ve siempre "sexy" y no deja sorprender con sus cambios de looks constantes, míralo:

Aquí se lo ve con su cabello rubio y barba cuando, según él mismo "andaba de Rocker".

Para las fans que lo prefieren con el pelo cortito y de traje, en esta oportunidad Ron subió una foto bajo la leyenda: "¡Oigan como están !? cuando subí la foto de lo que use en los Latin Grammys muchos pero muchos jaja 🤪me pusieron que querían verme de azul! Así que me pusieron a chambear y me encontré esto🤣😎 como ven? Les gusta?"

Cuando hizo una prueba de vestuario para #latesrammy

Un look distinto "rapado" para la telenovela "Ringo" que protagonizó junto a Mariana Torres.

El galán dejó claro que le gusta ir cambiando su look para cada momento de su vida. ¿Cuál de todos ellos prefieres? Mira su cambio después de haber terminado con las grabaciones de "Te doy la vida". ¡Ya no se parece a Pedro!