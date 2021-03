Ya no hay amor: crece la polémica entre Kim Kardashian y Kanye West

El cantante le pidió a la más famosa de las Kardashian que lo contacte solo "a través de su staff de seguridad". Queda claro que se acabó definitivamente el amor que había entre Kim Kardashian y Kanye West, con un divorcio que parece no tener vuelta atrás.

Pero ¿Qué sucedió verdaderamente para que el cambie su número de teléfono y ya no tener contacto directo?

Un divorcio sorpresivo y millonario

Es de público conocimiento en el mundo de la farándula que a finales de enero Kim Kardashian y Kanye West ya habían decidido ponerle fin a su matrimonio. Pero, entre los pocos detalles que fueron saliendo a la luz -sobre sus arreglos de divorcio- lo único que se sabe hasta el momento es que Kardashian se quedará con la mansión minimalista que tenían en Hidden Hills.

En medio de todo, no para de crecer la polémica y los nuevos rumores sobre esta mediática separación, que terminó impactando a los seguidores. Por un lado ya no caben dudas que la estrella del reality show y el cantante están más allá de no hablarse.

La ultima decisión de West fue cambiar su número de teléfono y le hizo saber a su ex esposa que solo lo contacte a través de su staff de seguridad. Esta última noticia se supo de parte de una fuente muy cercana a la pareja.

Desde la misma fuente se afirma que ambos siguen criando juntos a sus 4 hijos North, Chicago, Saint y Psalm. También revelaron detalles de cómo se están manejando con su vida cotidiana: “A pesar de esto, ella confía en que él esté con los niños. Él los ama y los está viendo mucho. Ella deja la casa y él llega para pasar tiempo con ellos". En cualquier caso: "Tienen un ejército de nanas, así que la transición es fácil" indicó la fuente.

De acuerdo a otros detalles que siguen apareciendo, la idea de la pareja es llegar a un acuerdo de custodia compartida para que ambos puedan seguir compartiendo el mayor tiempo posible con sus hijos.

Un divorcio y una sola razón

Crece la polémica y hasta el momento la única razón por la que West cree que Kardashian le pidió el divorcio es porque se tienen que haber cometido muchos errores y el rapero, solo está obsesionado con uno en concreto.

Según lo aseguran amistades en común, el rapero se enteró por las noticias del pedido de divorcio repentino: “Está en el momento de procesar lo ocurrido. Lo único de lo que habla es de que si hubiera hecho aquello y no hubiera hecho lo otro todavía estarían juntos”.

Kanye tiene claro que el principal detonante de su divorcio fue su fallida carrera presidencial durante las pasadas elecciones en Estados Unidos y no porque las perdiera, sino porque expuso mucho de su vida privada y toda la familia lo apoyó hasta que se cansó. Principalmente, Kim, que dijo basta.