Tras los rumores de separación Alex Rodríguez visitó a JLo

Sin lugar a dudas Jennifer Lopez y Alex Rodríguez son una de las parejas más queridas de la farándula latina. Esto principalmente se debe a que ambos constantemente se demuestran el amor que se tienen en los eventos a donde asisten como así también en las redes sociales con diversas publicaciones que se dedican. Esta vez el que se tomó un avión para ver a su prometida y acompañarla fue el ex beisbolista.

Sin embargo desde hace unos días atrás empezó a circular un fuerte de rumor de que la pareja había llegado a su fin por diversos problemas de infidelidad por parte del ex jugador de béisbol. Un claro ejemplo de ello es el escándalo de Madison LeCroy, que según afirmaban era la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero Jennifer estaba realmente avergonzada señaló una fuente el pasado viernes al sitio Page Six.

Por su parte esta versión quedó rápidamente descartada luego de que la pareja latina saliera a desmentir con un comunicado oficial. Los portales TMZ y People fueron los encargados de difundir la palabra de los protagonistas de esta historia, allí Jennifer y Álex afirman que "todas las teorías y especulaciones que giran en torno a ellos, son totalmente falsas. Solo estamos separados por temas laborales pero nada más".

En tanto que, hace algunas horas atrás, están circulando una serie de imágenes de Alex Rodríguez en el país caribeño donde se encuentra su prometida. Esto claramente marca la gran unión que hay en la pareja y que sin dudas no pueden vivir uno sin el otro y deja de lado todo tipo de rumores sobre su ruptura.

Además en su cuenta oficial de Instagram el famoso ex beisbolista compartió en una de sus historias un video donde se puede ver que amaneció en el mismo lugar donde se encuentra JLo. Además a dicho clip le agregó el siguiente comentario: "Happy monday. New week. New day. Onward. Upward" (Feliz lunes. Nueva semana. Nuevo día. En adelante hacia arriba).