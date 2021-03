¿Dónde está la madre de Luis Miguel? El misterio continúa y esto es lo último que se sabe

Que está viva, que está muerta, que vive en la Argentina, que fue asesinada por su exesposo… El misterio que gira en torno a la desaparición de la madre de Luis Miguel no termina y es cada vez mayor. ¿Qué es lo último que se sabe? A continuación, los detalles.

En pocos meses se cumplirán 35 años de la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel. Si bien el enigma se mantiene desde entonces, parece haber alcanzado una magnitud mundial gracias al lanzamiento de la serie que repasa la vida del talentoso cantante.

Ahora, a poco del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” (estará disponible a partir del 18 de abril, por Netflix), el misterio parece estar una vez más a la orden del día.

¿Qué es lo último que se sabe sobre la madre de Luis Miguel?

De acuerdo con declaraciones que el periodista argentino Luis Ventura hizo al medio Teleshow, no faltaría mucho para que el misterio se esclarezca.

Una de las tantas hipótesis que se barajan al respecto es la que afirma que la madre de Luis Miguel está viva y reside en Argentina. Por el parecido físico y otras características, algunos la identifican como Honorina Montes, una mujer que vivía en situación de calle y que ahora está internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Moyano.

Consultado sobre si en realidad esta mujer es la madre del artista, Ventura respondió: “Eso es algo que yo no puedo decir porque tengo una inhibición judicial. Yo lo que digo es que Marcela Basteri está viva y está en la Argentina”.

Sin embargo, el periodista de espectáculos, confeso fan de este misterio al que investiga desde hace más de 20 años, en un momento de la entrevista se contradice a sí mismo, más específicamente cuando le preguntan qué es lo que sabe Luis Miguel del tema.

“Luis Miguel, para mí, ya sabe todo. Todo. Sea cual fuese el destino de Marcela Basteri, lo sabe”. En ese “sea cual fuese”, hay lugar para la confirmación de otra teoría, sobre todo la que afirma que a Basteri la asesinaron.

La madre de Luis Miguel: ¿la mataron o está viva?

La teoría de que la madre de Luis Miguel fue asesinada es otra de las que más espacio tuvo en el transcurso de las últimas décadas. De hecho, hasta se dejó entrever que el responsable del crimen sería Luisito Rey, su exesposo y padre y mánager del cantante.

No obstante, hay otra fuente importante que niega esta hipótesis y confirma la que dice que Marcela Basteri está viva. Se trata de Miguel Aldana, ex funcionario policial y ex inspector de la Interpol.

Según éste, la mujer no sólo estaría viva sino que, además, desde su desaparición habría tenido dos hijos más. Tal como afirma, Luis Miguel sabría de su paradero, estaría en contacto con ella y hasta habría conocido a sus nuevos hermanos.

Además, Aldana sostiene que una prueba contundente de esto es el hecho de que el cantante de “No sé tú” hace años que dejó de buscar a su madre.