“Parece un niño”: Camilo “se sacó el bigote” y sorprendió a todos

Camilo ha demostrado su potencial para escribir y cantar hits durante el 2020, una prueba de ellos son las canciones que ha lanzado últimamente “Vida de Rico”, “Bebe” y “Ropa Cara”. Todas ellas son exitosas en las plataformas de música y lo han hecho crecer a pasos agigantados al colombiano de 26 años.

El esposo de Evaluna Montaner fue invitado al programa “El Hormiguero”, donde el presentador español Pablo Motos le hizo una entrevista muy entretenida. Resulta que entre risas y charlas, Camilo fue desafiado a una prueba que cambió su imagen rotundamente.

El primero de los desafíos fue divertido y a la vez introductorio, nadie se esperaba lo que pasaría después. Para comenzar Camilo Echeverry tuvo que adivinar si diferentes hombres que iban pasando tenían el bigote falso o no. Finalmente le tocó quitarse el bigote con un filtro de TikTok, una prueba que le propuso Panlo Motos, y causó mucha risa.

Camilo se sorprendió tanto que lanzó un: “Ohh. ¡Jesucristo, es horroroso!”, y se tapó la cara con sus manos mientras reía incansablemente. El presentador sorprendido por el resultado del cantante que sin bigotes parecía otro le comentó: “Te ves como un niño de 13 años”. Por esta razón el esposo de Evaluna jamás se sacará su bigote tan icónico.

El colombiano Camilo, aprovechó la entrevista para hablar sobre su último sencillo, llamado “Machu Pichu”: “Perú fue el primer país que le abrió las puertas a mi música (…)No he podido recorrer todo el Perú aún, pero me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país, que además compartimos todas las naciones andinas”, y también agregó que : “Yo soy un fanático de nuestra estética andina. Yo no siento que Perú y Colombia sean lejanos, son hermanitos. Somos un mismo pueblo y la identidad cultural nuestra es todo. No soy un estudioso del tema, pero sí es un homenaje de una manera muy honesta”.