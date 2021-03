Faltó Luis Miguel: Michelle Salas compartió una inédita foto familiar

Michelle Salas publicó una fotografía este pasado 8 de marzo por el día internacional de la mujer, junto con un mensaje muy significativo. La influencer y modelo de 31 años hace ya tiempo que no menciona a su padre, de él no hay ni rastros en los contenidos que hace públicos la blonda. Por lo que se entiende que no tiene un vínculo muy cercano, ni frecuente con “El Sol de México”.

La influencer no está pasando por un buen momento personal, ya que sufrió un accidente mientras practicaba esquí en Colorado. Por ello deberá hacer reposo por más de 6 meses y además deberá someterse a sesiones de rehabilitación. Este tiempo de descanso le ha dado espacio a la reflexión, y se notó en su Instagram en el día de la mujer.

Michelle compartió un video en sus stories para conmemorar ese día tan especial: “Somos mujeres y la verdad que no podemos seguir viviendo en miedo, seguir viviendo bajo estigmas, estereotipos. Hoy es un día para reflexionar, para apoyarnos más que nunca. Para darnos la mano, no ponernos el pie”.

La blonda también reconoció el esfuerzo de las mujeres de su familia y remarcó: “Yo que vengo de una familia de mujeres, no es la familia perfecta, ni el estereotipo de familia perfecta. Son mujeres que han luchado, han trabajado y me han dado una vida más allá de lo que yo podía imaginar”.

Luego de tan sentidas palabras expresadas en el video de Michelle para sus seguidores, la blonda hija de Luis Miguel, posteó una foto. En la misma se puede ver a las cinco generaciones de mujeres de su familia. Junto a la instantánea donde ella aparece como una bebé, Salas escribió: “Porque sin ELLAS, nada sería lo mismo ♥️ Cinco generaciones ✨💕 #8m”.