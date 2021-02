¡Sin palabras! Todos los detalles sobre el famoso youtuber mexicano que fue arrestado

A un mes de la denuncia que hizo Nath Campos por acoso sexual, el youtuber mexicano Rix fue arrestado y se encuentra a disposición de la justicia del país.



También conocido como Ricardo N, el exitoso youtuber había dicho en sus redes sociales que la intención de Campos no era la de obtener justicia, sino la de “fabricar un caso mediático”.

El arresto de Rix: ¿qué dice el comunicado oficial?

“Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ingresaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a un hombre, tras cumplimentarle una orden de aprehensión vigente, por su probable participación en el delito de tentativa de violación equiparado agravado”.



Así comienza el comunicado con el cual la FGJCDMX dio a conocer la noticia del arresto de Rix. Por más que no se aclaren los nombres, la fecha mencionada en el mismo (2017) coincide con la denuncia hecha por Nath Campos.



En este sentido, la Fiscalía se encargó de dejar bien en claro su postura ante la problemática de la violencia de género:



“La FGJCDMX reitera que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera para investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres”.

Por último, en el informe también se expresa que a la persona en cuestión “se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento”.

“No sé qué pasó con mi cuerpo”: la grave denuncia de Nath Campos

“Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme”.

Con estas palabras, la artista de 26 años compartió en sus redes sociales un video que subió a Youtube en el que cuenta de manera precisa y detallada toda su historia de abuso.

Todo comenzó hace unos años, cuando luego de una fiesta Rix la acompañó hasta su departamento y subió con ella. Según el relato, cuando Nath Campos se metió en la cama, el youtuber hizo lo mismo y la comenzó a atacar.



“No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo”, dijo visiblemente afectada.



En su momento, Campos decidió no hacer nada al respecto por miedo a perder su trabajo. Además, influyó el hecho de que algunas personas con las cuales compartió lo sucedido no le creyeron, o bien minimizaron los hechos en cuestión.



Finalmente, hace casi un año la artista decidió enfrentar la situación y, luego de asesorarse y con el apoyo de familiares y amigos, hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.



“Les aconsejo mucho que si viven algo similar a esto, denuncien“, concluyó Campos.