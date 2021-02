La mejor playlist de Daft Punk para despedirse de la banda luego de su separación definitiva

La conmoción por la separación de Daft Punk aún se mantiene. Sin embargo, la buena noticia es que, aunque la banda deje de trabajar en conjunto, sus canciones permanecen. En esta ocasión, compartimos la mejor playlist para despedirse de este símbolo de la música mundial.



Es cierto que se trata de una tarea bastante difícil, lo cual se debe a que toda la obra de Daft Punk roza la excelencia. Por este motivo, la selección es simple y apunta a destacar una canción de cada álbum de estudio registrado por la banda.

Daft Punk: la mejor playlist para recordar a Daft Punk



1. Around The World.



Difícil no comenzar con esta canción, una de las más exitosas de toda la carrera de la banda y también una de las primeras, ya que se encuentra en Homework (1997), el disco debut del dúo.



También lanzado como sencillo, Around The World rápidamente se convirtió en un clásico gracias a su marcada línea de bajo, su voz procesada y la reiterada repetición de la frase que le da título al tema. ¿Cuántas veces se nombra “around the world”? 144.



2. One More Time.

En 2001, 4 años después de la salida del primer disco, llegaría Discovery, su sucesor. El mismo dejaría en evidencia un marcado cambio de estilo por parte de Daft Punk, y para muestras basta con escuchar la canción que da inicio al álbum.



Se trata de uno de los temas ineludibles de la carrera de este dúo. En cuanto a su trascendencia histórica, la reconocida revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 33 en el ranking de las 100 mejores canciones de la década 2000-2009.



3. Human After All.

Es la canción que le da nombre al tercer disco de estudio de Daft Punk, editado en 2005. Si bien también fue lanzada como sencillo, a diferencia de las anteriores, ésta no cuenta con un videoclip. No obstante, sirvió como idea e inspiración para lo que sería Daft Punk's Electroma, el largometraje que el dúo estrenaría en 2006.



Al mismo tiempo, forma parte del cierre de Alive 2007, el segundo álbum en vivo de la discografía oficial de la banda. En el mismo, aparece junto al tema Superheroes y Rock’n Roll.



4. Derezzed.

Probablemente sea la pieza “rara” de esta playlist, lo cual no sorprende si se piensa que pertenece a uno de los álbumes más excéntricos de la banda, el de la banda sonora de Tron: Legacy.

Muchos lo consideran como el disco “menos Daft Punk” de Daft Punk. Sin embargo, se trata de una obra genial y única que posee algunas de las mayores joyas de la carrera del dúo.

Una de ellas es precisamente Derezzed, la cual también cuenta con una famosa versión alternativa publicada en el disco Tron: Legacy Reconfigured.



5. Instant Crush.

Es cierto que se podría haber elegido a Get Lucky, pero el éxito de esta canción fue tal que directamente entra en una categoría exclusiva, imposible de clasificar.

Random Access Memories (2013) terminaría siendo el último álbum de estudio de Daft Punk. En su momento, marcó un suceso de suma magnitud y volvió a poner a la banda en el primer plano de todo el mundo.

Muchos afirman que la mejor canción del disco es Instant Crush, una colaboración de Daft Punk con el cantante estadounidense Julian Casablancas.