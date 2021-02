Jennifer Lopez se vistió de novia y cautivó a sus seguidores

Desde hace varios días atrás, la talentosa Jennifer Lopez se encuentra en el país caribeño para filmar un nuevo trabajo filmográfico. La misma se llama Shotgun Wedding. Allí la artista está acompañada por un equipo de aproximadamente 10 personas que incluyen, asistentes, profesoras, chef, estilista y por supuesto seguridad personal. Sin embargo como ella misma ha enseñado en sus redes sociales también cuenta con la compañía de sus hijos que hace un par de días cumplieron 13 años.

Por su parte, la grabación de la misma, se encuentra envuelta por un escándalo que tiene que ver con uno de sus protagonistas. Puntualmente con el actor, Armie Hammer, que abandonó el proyecto tras el escándalo que había protagonizado en las en redes sociales. En tanto que según informa el sitio Deadline, Josh Duhamel está en conversaciones para unirse al filme que dirigirá Jason Moore y reemplazar al mencionado actor.

Asimismo, otra de las personas, que podría unirse al elenco es nada menos que el cantante y actor, Lenny Kravitz. Este rumor cobró una gran fuerza luego de que se filtraran imágenes del famoso artista junto a uno de los hijos de JLo. Allí aparece dándole lecciones de guitarra a Emme. Esto fue registrado por "La diva del Bronx" en sus respectivas cuentas.

En tanto que el largometraje cuenta con un guión escrito por Mark Hammer y Liz Meriwether. La trama de la misma narra cómo Grace y Tom deben unirse a sus respectivas familias para celebrar su tan esperada boda, mientras no todo es como realmente lo planearon ya que ese no sería su mejor momento. Asimismo la trama da un gran giro por lo que la vida de todos se ve puesta en peligro al ser tomados como rehenes. A partir de allí Grace (Jennifer Lopez) y Tom (Josh Duhamel) deberán salvar no sólo su relación sino también a sus seres más queridos.

Finalmente hace algunas horas atrás, está circulando una imagen de la actual pareja de Alex Rodríguez vestida con un traje de novia que cautivó a millones de personas en las redes. Dicha fotografía fue compartida, por la propia JLo, en una de sus historias de Instagram donde además agregó el siguiente mensaje: "Here we go #Shotgun Wedding".