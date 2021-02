Ni los fans le perdonarán esto: la mala decisión de Maluma

El público no perdona a la estrella colombiana por actuar en los premios Lo Nuestro haciendo playback en vez de cantar en vivo. Su performance decepcionó tanto a los presentes como a la audiencia que lo detectó en redes, desatando una ola de críticas y comentarios negativos.

No caben dudas de la capacidad vocal e histriónica del popular cantante Maluma que acaba de lanzar 7 días en Jamaica. Un nuevo trabajo de siete canciones con influencia del ritmo caribeño y el reggae, dándole un toque diferente a su conocido estilo urbano latino.

Su éxito es indudable, al igual que el tamaño de la figura. Su fama no para de crecer desde que comenzó, de hecho se encuentra en uno de sus mejores momentos. A tal punto que una presentación en Miami tuvo que ser cancelada debido a la cantidad de gente que se presentó cuando estaba a punto de dar un mini concierto en una galería de arte. La aglomeración de gente y la pandemia no resultaban una buena idea y hubo que dispersar al público mediante agentes de seguridad privada y municipal.



FUENTE: Instagram Maluma

Sin embargo, y luego de llevarse dos premios en Lo Nuestro, fue duramente criticado.

El cantante colombiano protagonizó un doble show, primero cantando un remix de sus canciones y más tarde, interpretando 100 años junto a Carlos Rivera.

Allí sí lució su voz y fue ovacionado. Por el contrario, en la primera aparición, donde cantó La Burbuja, Agua de Jamaica y su hit Hawaii - uno de los temas más sonados del verano-, lo hizo en playback. En vez de su voz en directo, una grabación emitía el tema mientras que él solo bailaba y gesticulaba.



FUENTE: Instagram Maluma

En diversos momentos el micrófono no estaba en su boca y la voz seguía sonando. Era bastante evidente y al parecer, el cantante no se molestaba en disimularlo.



Desde las redes sociales el público twittero no se demoró en señalarlo duramente.

Los usuarios, incluso siendo fanáticos del cantante, estallaron furiosos y mientras ocurría la presentación criticando la falta de dedicación y reclamando oír la potente y entonada voz que saben que tiene ¿Por qué lo hizo?