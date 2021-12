Cuántas veces estuvo comprometida Galilea Montijo

Galilea Montijo es una de las presentadoras más queridas de su país y actualmente se puede disfrutar de su presencia en el programa "Hoy", donde comparte piso junto a su amiga Andrea Legarreta. La mexicana de 48 años tiene una larga trayectoria en el espectáculos y sus seguidores han vivido a la par de ella todas sus relaciones fallidas hasta que llegó su actual esposo, Fernando Reina Iglesias.

Aunque muchos no lo crean, el flechazo entre Reina Iglesias y Montijo no fue instantáneo, e incluso pasó un largo tiempo hasta que tuvieron su primera cita. En ese entonces, el empresario y político estaba comprometido con otra mujer y a ella no le había interesado en absoluto, es más, en muchas ocasiones contó divertida que se lo quería presentar a sus amigas.

“Yo estaba trabajando en el estado de Guerrero. La primera vez que llego a Acapulco y lo veo dije ‘Qué flojera me da’, porque yo suelo ser muy antisocial. A la segunda semana que lo vi, me divertí muchísimo, me reía mucho con él. Llego yo y les digo a mis amigas ‘No saben que chavo tan padre conocí en Acapulco, una de ustedes debería casarse con él’”, recordó en una entrevista.

La conductora continuó la anécdota: "Pasa Navidad y me dice ‘oye feliz Año Nuevo. No más para contarte que me arrepentí, me eché para atrás y no me voy a casar’. Le digo ‘Pues ¿qué crees? yo también me acabo de arrepentir’. Me dice: ‘No sabes qué gusto me da oír eso’, en ese momento yo sentí un dolor en el estómago”.

Fuente: revista Hola.

Rápidamente tuvieron su primera cita y el amor nació. Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias se casaron el 6 de agosto de 2011 en el puerto de Acapulco, Guerrero, y tuvieron su primer y único hijo, Mateo, al año siguiente. Para la actriz no fue fácil encontrar el verdadero amor y hoy puede confirmar que se encuentra más feliz que nunca.

Los compromisos fallidos de Galilea Montijo

Cuauhtémoc Blanco

Es un ex jugador de fútbol mexicano, considerado uno de los mejores de su país, y actualmente es el Gobernador de Morelos desde 2016. Fue una de las relaciones más largas de Galilea Montijo y aunque llegaron a comprometerse no pasaron por el altar debido a que la actriz se hartó de las constantes infidelidades de él. Por ello, decidieron ponerle fin al compromiso y más tarde a su relación.

Fuente: ESPN

Dr. Jorge Krasovsky

Krasovsky fue por muchos años uno de los colaboradores más exitosos del programa "Hoy" y allí conoció a Galilea Montijo. La audiencia notaba el amor cuando se miraban hasta que finalmente un día anunciaron su relación y posteriormente su compromiso, el cual se terminó cancelando.

"¿Qué pasa con Jorge y conmigo?, efectivamente hemos tomado una decisión de estar cada quien por su lado, es alguien a quien quiero, admiro, respeto, también todo mi cariño y respeto para su familia", explicó la actriz en "Hoy" a los pocos días que terminó la relación.

Además de sus compromisos, Montijo tuvo relaciones pasajeras con personas del medio y otras que no tienen ningún vínculo con el mundo artístico como Gilberto Sobrero, un cubano que nació en Miami y trabaja de constructor. La mexicana logró formar una hermosa familia que se encuentra más unida que nunca.

