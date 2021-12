Así luce Jesaaelys, la hija influencer de Daddy Yankee

Jesaaelys es la hija menor de Daddy Yankee y es famosa por varios motivos. Además de su padre rapero, se dio a conocer por sus trabajos como influencer y también por su historia de superación personal. A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto y también varias imágenes para que la conozcas. No te pierdas los detalles.

Jesaaelys: la historia de la hija menor de Daddy Yankee

A sus 45 años, Daddy Yankee no solo es famoso por su música y sus apariciones en el mundo del espectáculo, sino también por la familia que ha formado a lo largo de su vida.

Padre de 3 hijos (Yamilet, Jeremy y Jesaaelys), también suele ser noticia por lo que hacen sus descendientes, en especial la más chica, quien se destaca como influencer y por el contenido que comparte en sus redes sociales.

Jesaaelys es la más chica de todos y, al igual que sus otros dos hermanos, también es hija del rapero con Mireddys González. Con 25 años, la influencer se dedica al rubro de la moda y, en especial, al del maquillaje.

En su cuenta de Instagram dispone de 1.2 millones de seguidores y se caracteriza por compartir muchas imágenes personales. Esto no resulta raro en el marco de una red social, pero sí llama la atención si se conoce parte de su pasado y los problemas personales que Jesaaelys debió atravesar.

Jesaaelys, su lucha contra el sobrepeso y el mensaje que compartió con sus seguidores

Hace apenas unos años, en 2018, Jesaaelys sorprendió a todos sus seguidores de Instagram compartiendo de forma pública la dura lucha que vivió durante mucho tiempo.

Al respecto, comenzó diciendo que se trata de “uno de los logros más grandes e importantes” de su vida. Se trata de su lucha contra el sobrepeso, afección que la acompañó por varios años y que incluso la afectó en otros aspectos, entre ellos el de la autoestima.

“Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo”, fueron algunas de las palabras de la hija de Daddy Yankee, quien resumió todo diciendo que no le gustaba cómo era.

También indicó que, en su lucha contra el sobrepeso, debió tolerar la frustración de hacer varias dietas que no dieran resultados. Sin embargo, el punto cúlmine para ella se dio cuando le dijeron que pesaba 227 libras (unos 103 kilos).

Con el apoyo de su familia y sus seres queridos, logró dejar atrás sus malos hábitos de alimentación y, con el acompañamiento del ejercicio físico, bajó unos 50 kilos en poco tiempo.

El cambio de su figura es notorio y queda en evidencia en las imágenes que se encuentran en la publicación. No obstante, hay que decir que lo más importante se encuentra en el acto de aceptación de sí mismo.

Como la misma Jesaaelys expresa, todos tenemos imperfecciones y la belleza es relativa. “Ámate tal y como eres, acéptate”, manifestó para finalizar.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de la historia de vida de la hija menor de Daddy Yankee?