Preciosa: Alison Solís, hija de Marco Antonio Solís, conquistó a todos

Marco Antonio Solís, cantante mexicano de 61 años de edad, conocido por varios éxitos en el mundo, tiene cuatro bellos hijos, entre ellas tres bellas mujeres que día a día demuestran la belleza que les ha transmitido su padre.

Solís fue noticia en los últimos días por brindar un multitudinario recital en Michoacán, el cual las imágenes las compartió en su cuenta oficial de Twitter. Además, el cantante mexicano, alegró a todos sus fanáticos por confirmar el regreso del grupo Los Bukis. Esta banda, autora del tema “Tu cárcel”, interpretó una vez más esta canción para todos sus fanáticos. Sin embargo, este reencuentro solo se llevó a cabo de manera virtual y no se descarta que haya sido para esta ocasión.

Por otro lado, Marco Antonio Solís fue confirmado para formar parte de la grilla del festival Velaria de la Feria, el cual se desarrollará el 28 y 29 de enero del 2022. Esta noticia alegró a los fans en León quienes podrán disfrutar nuevamente las canciones de “El Buki”.

Imposible pensar en una mejor manera de volver a los escenarios en mi querido #México, que haciéndolo desde casa en mi amado #Michoacán. ¡Arrancamos! pic.twitter.com/P0iXpiw4aH — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) December 4, 2021

A través de su cuenta de Twitter, Solís se encarga de escribir mensajes para reflexionar y en donde genera la toma de conciencia hacia sus seguidores. El Buki conquistó las redes sociales con un tierno mensaje positivo para sus seguidores y generó revuelo. Además, la estrella mexicana emitió un duro mensaje contra las personas que no desean vacunarse contra el Covid – 19 y enfatizó que más daño les hizo su ex. Les dijo a sus seguidores que no tuvieran miedo de recibir la vacuna. Muchos de sus seguidores apoyaron este mensaje, pero otros, aun así, hicieron caso omiso y dejaron en claro que no se vacunarán contra el coronavirus.

Fuente. Instagram Alison Solís

Una de las hijas de Solís, Alison Solís, se encarga de hacer valer el apellido de su padre y enamora a todos a través de su belleza. En la última publicación que hizo en Instagram, Alison subió un reel donde se la ve disfrutando de la noche, la cual superó las 14 mil visualizaciones.