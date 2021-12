Brian May señaló cómo sería la vida de Freddie Mercury si viviera en 2021

Una de las bandas de rock más convocantes del mundo ha sido Queen, el legendario grupo británico encabezado por Freddie Mercury. Es tan grande el legado que dejó luego de su muerte, que años más tarde, sus canciones siguen escuchándose y los fans continúan recordando al mítico líder, incluso sus ex compañeros de escenario.

El pasado 24 de noviembre, se cumplieron 30 años del fallecimiento de Mercury. El cantante dejó el mundo terrenal a los 45 años de edad en su casa de Londres. Días antes de aquel 24 de noviembre de 1991, había anunciado que era portador del virus del HIV Sida. Su amigo y compañero Brian May, guitarrista de la banda, confesó detalles acerca de la muerte del ex líder y en declaraciones a la BBC manifestó que no es algo que celebra y que se sienta a pensar y reflexionar y se sinceró asintiendo que los avances de la ciencia no llegaron a tiempo.

Antes de morir, Freddie Mercury logró grabar con las últimas fuerzas que tenía y en donde apenas podía mantenerse en pie, el último disco de la banda. Sus propios compañeros relataron que no podía ni soportar los auriculares y uno de los temas más recordados en aquel último álbum fue “The show must go on”, canción con la que dio indicios que se estaba despidiendo de sus fanáticos.

Por otro lado, Brian May, quien todavía continúa tocando junto a Roger Taylor, reveló cómo viviría en la actualidad Freddie Mercury. El guitarrista, manifestó que el líder de Queen no hubiera encajado en el mundo actual.

Los motivos se los atribuye al surgimiento y al avance de internet y que además tampoco lo hubieran aceptado por su orientación sexual y dejó en claro que lo preocupa la cultura de la cancelación ¿Cómo crees que habría sido la vida de Freddie Mercury?