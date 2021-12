Modo rizos: Thalía enamoró a todos con su belleza natural

Thalía sacó esta semana del baúl de los recuerdos un emotivo video por la conmemoración de un nuevo aniversario de casados junto a su marido Tommy Mottola. La cantante y el empresario de la industria musical se unieron en matrimonio un 2 de diciembre del 2000.

“Diciembre del año 2000 en una helada noche en Manhattan. A 10 bajo cero caminaba hacia ti mi amor @tommymottola. A encontrarme contigo en el altar de la catedral de San Patricio. Enamorados, confiando en nuestro amor desde ese día hasta hoy 21 años después. Gracias por ser mi compañero de vida, por amarme tanto y tal cual soy, acelerada, impulsiva, romántica, soñadora, alocada y apasionada por la vida. ¡TE AMOOOOO mi amooooor! Por muchos años más de amor, de complicidad, de compañerismo, de sueños en común a tu lado. ¡¡Te amo!!! Feliz aniversario de bodas” fue el romántico mensaje que eligió Thalía para acompañar dicho recuerdo.



En las últimas horas, Thalía compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la latina desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción profesional de fotos destinada a promocionar una marca de productos para el cabello. La oriunda de Ciudad de México lució una remera manga larga cruzada de color blanca y un pantalón de jean. Además, la intérprete de "No me acuerdo" complementó su look con unos perfectos rulos y un delicado make up.

“Estoy ENAMORADA de mis rizos naturales después de usar @RizosCurls! ¡Mi colección con @RizosCurls fue creada con amor para quien quiera lucir su cabello natural! ¡Llevo desde 2020 usando estos productos y realmente me han transformado mis rizos! ¡Ya están en venta!” fue el extenso y promocional texto que eligió Thalía de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Tommy Mottola se llenó rápidamente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 45 mil. Además, este posteo recibió cientos de comentarios de cariño y apoyo de parte de sus más fieles followers hacia su magnífica figura y su look escogido.