Cómo quedó la relación entre Carmen Villalobos y Fabián Ríos

Carmen Villalobos y Fabián Ríos interpretaron a dos personajes en El final del paraíso que no se llevaban del todo bien. Sin embargo, no necesariamente ocurre lo mismo por fuera de la ficción y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Catalina y Albeiro: así están las cosas entre Carmen Villalobos y Fabián Ríos

Tanto Villalobos como Ríos son dos de los protagonistas de una de las telenovelas más exitosas de los últimos años: El final del paraíso, serie que funciona como una especie de continuación de Sin senos sí hay paraíso.

La relación que había entre los personajes que interpretaron, Catalina Santana y Albeiro Marín, no era del todo buena. Es más, cuando la serie se estaba emitiendo por Telemundo, muchos fanáticos expresaron sus quejas al ver que era posible que vuelva a haber una historia de amor entre ellos.

Al parecer, el trabajo que ambos hicieron fue tan bueno que muchos llegaron a sospechar que también se llevaban mal detrás de cámara. Sin embargo, esto no es así.

Es cierto que no podría afirmarse que son grandes amigos. De hecho, no se siguen en Instagram. Lo que sí se puede decir es que entre ellos no hay polémicas y que fueron buenos compañeros de trabajo, algo que podría hacerse extensivo al resto del elenco.

El recuerdo de cuando Carmen Villalobos se enojó con Fabián Ríos

Más allá del profesionalismo en general que caracterizó al proyecto, hubo varias oportunidades en que Fabián Ríos despertó la bronca momentánea en algunos de sus compañeros.

El actor y modelo de 41 años es conocido, entre otras cosas, por su tendencia a las bromas pesadas y a los sustos. Kimberly Reyes y Majida Issa son algunas de las tantas personas que pueden dar prueba de esto.

Quien también debió padecer esto en cuenta propia fue la misma Villalobos, quien en una oportunidad fue sorprendida por un grito del actor colombiano al abrir una puerta de una habitación.

Más allá de cómo se lleven por fuera del rodaje, lo cierto es que ambos dos han tomado caminos separados. Luego de tantos años trabajando juntos (comenzaron en 2008 con Sin senos no hay paraíso), todo parece indicar que es difícil que se vuelvan a encontrar, al menos en el marco de esta historia.

Al respecto, hay que recordar que el propio Fabián Ríos expresó que no le interesa volver a interpretar a su personaje. Más allá de cómo terminó El final del paraíso, dejó en claro que ahora busca nuevos rumbos y desafíos en lo actoral.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de la pareja que formaron en pantalla Carmen Villalobos y Fabián Ríos?