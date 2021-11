Preciosa: Carmen Villalobos enamoró a todos con su vestido

Debido al gran índice de sintonía que obtuvo desde su estreno en el 2008, tanto en Colombia como en otros países, la novela de donde Carmen alzo su carrera, es furor. El éxito de Telemundo también sirvió para que Carmen Villalobos alcanzara la fama al interpretar a Catalina Santana. También ha sido parte de otras telenovelas como “Bazurto” y “Mi corazón insiste en Lola Volcán”, entre otras.

Aunque Villalobos estuvo a nada de no ser protagonista de Sin senos no hay paraíso, debido a circunstancias externas que se tuvieron en cuenta para la selección. Tras muchos filtros y superar a cerca de 50 candidatas, quedo e manos de la producción elegir quien se haría con el papel.

La decisión final tenía que ver con un tema de nacionalidad, pues, el escritor de la telenovela, Gustavo Bolívar y el productor ejecutivo, Hugo León Ferrer, señalaron en todo momento que la protagonista debía ser una actriz colombiana. Esto no le pareció bien a Telemundo que siempre quiso que el personaje recaiga sobre una mexicana. Comenzaron los debates y la lucha de deseos por la dueña del papel.

Eso no fue todo, ya que, en el video de presentación del proyecto mostrado a los anunciantes en Nueva York se indicaba que la historia era protagonizada por una mexicana. “Se presentó con una mexicana, yo me acuerdo que el Upfront de Sin senos no hay paraíso la protagonista era una mexicana y nosotros dimos la pelea en ese casting”, sentenció Bolívar. Poco después Telemundo quedó convencida con el gran talento de Carmen Villalobos quedándose ella con el papel principal. En hora buena, porque Carmen fue uno de los pilares del éxito.

Fuente: Instagram Carmen Villalobos

Carmen que vive en Miami junto a su esposo, Sebastián Caicedo, es una de las figuras más representativas del ambiente artístico y de la actuación en Colombia. Y de las más lindas del ámbito. Así lo dejo impregnado en su Instagram cuando subió una foto con vestimenta rosa chicle y una sonrisa única. No se sabe si es la sonrisa o la ropa, pero los más de 101 mil likes son fieles a su identidad, tras casi un día de posteada la fotografía que tiene como ubicación la Ciudad de México.

Fuente: Instagram Carmen Villalobos