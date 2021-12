Lo que los fans no le perdonaron a Karina Banda

Karina Banda, tras haber dado positivo de covid-19, estuvo en cuarentena. Por ese motivo es que estuvo ausente durante el último programa del reality “Enamorándonos”. No obstante, parece ser que los fans no se lo perdonaron, porque realmente no le creyeron que todo fuera cierto.

A pesar de que la presentadora misma fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, como también fue quien explicó cómo es que empezó a sentir síntomas y cómo ha sido su proceso, los internautas no le perdonaron la abrupta ausencia y han salido para atacarla asegurando que todo se trata de una farsa de ella.

¿Qué es lo que no le perdonaron los fans a Karina Banda?

Ante la reacción de los fans, que no le perdonaron a Karina Banda su repentina ausencia por contagio de covid-19, fue la mismísima mexicana quien publicó una imagen donde confirmó la noticia. De hecho, allí mismo les pedía a todos sus fans que por favor se cuiden de este terrible virus.

En dicha publicación es donde un internauta inició el ataque, afirmando que la noticia era parte de una farsa. “¿Cuánto te están pagando para esta farsa?” Sin dudas, rápidamente se notó que fue un comentario con mucha mala intención.

Por su parte, Karina no se quiso quedar callada y rápidamente reaccionó. Colocó una toma de pantalla de dicho comentario y lo compartió en las historias de su Instagram con varios íconos que demuestran que le “explota la cabeza”.

Cabe recordar que la joven conductora de 33 años ya se había mostrado bastante afectada por Covid-19 y, hasta incluso, había detallado que estaba aislada solo en compañía de su mascota.

La confirmación de la noticia: Karina Banda escribió en las redes sociales

Todos los rumores acerca del contagio de Karina Banda comenzaron cuando los televidentes del programa “Enamorándonos”, que conduce la presentadora, notaron su ausencia. Mucho más aún cuando vieron que su reemplazo vino de parte de Ana Patricia Gámez, quien, vale recordar, fue la que presentó el programa hasta que renunció y le dejó el cargo a su amiga, Karina Banda.

A los pocos días, y tras el enojo de los fans, la mexicana misma fue quien confirmó los rumores en su cuenta de Instagram y lo hizo a través de una publicación donde compartió todos los detalles.

“Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos, estoy positiva en todos los sentidos, HOY me siento mucho mejor y primeramente Dios estaré libre de este virus en unos días. Es muy raro, yo salí negativa varias veces hasta que di positiva en otras. Cuídense mucho y a su familia, usen cubrebocas y eviten abrazar y besar aunque nos cueste en esta época”.

Preocupada por la gran cantidad de contagios que comenzaron nuevamente, agregó: “Les comparto que hay tratamientos que ayudan a enfrentar el virus (investiguen llamando a algún hospital cercano). “No he tenido síntomas graves quizá porque ya estaba vacunada, tengo fe que saldré rápido de esto. Si Dios lo permite podré tener una noche buena con salud y junto a mi familia en casa”.