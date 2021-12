Thalía demostró por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

Thalía está pasando por un gran presente tanto en lo personal como así también en lo profesional ya que desde hace varios meses está celebrando sus 30 años de carrera. En sus diferentes cuentas de redes la bella mexicana invita a sus seguidores a que escuchen nuevamente esas canciones que la lanzaron a la fama mundial.

Asimismo la intérprete de la canción "No me acuerdo" ha tenido un 2021 repleto de trabajo ya que no solo la está rompiendo en el género musical sino también a nivel empresarial. Ya que al tener tanta popularidad en la web, la bella actriz se ha convertido en una influencer con todas las letras. Además en los mismos aprovecha de esta gran fama para promocionar diversos productos de las marcas más importantes del cuidado del cuerpo.

En esta oportunidad y paralelamente a su promoción por sus 30 años de carrera, la bella azteca, continúa disfrutando el éxito de su canciones que lanzó durante este año. Una de ellas fue "Mojito" que fue presentada en el programa del exitoso Jimmy Fallon. Este nuevo tema musical es el primer corte de su nuevo material de estudio llamado "DesAMORfosis". Hasta el momento este lanzamiento cuenta con millones de reproducciones en YouTube.

Cambiando de tema, hace algunas horas atrás, la brillante artista azteca, se llevó las miradas de todos sus seguidores al compartir una serie de fotos y videos en su perfil de su cuenta oficial de Instagram. Asimismo en las fotografías Thalía aparece luciendo un look navideño que dejó en evidencia que es una de las mujeres más hermosas del mundo.

Este posteo que claramente no fue pasado por alto por sus millones de seguidores que reaccionaron de manera inmediata con miles de likes y comentarios alabando la gran figura que posee. Entre ellos se encuentra la reacción de Celia Lora, que es estuvo recientemente en La Casa de los Famosos que ganó Alicia Machado.