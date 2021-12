Así de hermosa luce la hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler a sus 50 años

Con el correr de los años, uno de los personajes más populares de la farándula española es la hija mayor de Julio Iglesias y de Isabel Preysler llamada María Isabel, aunque popularmente es conocida como Chábeli Iglesias. A lo largo de los años ella ha demostrado grandes dotes para el mundo artístico ya que ha participado como presentadora en diversos programas de la televisión de España.

Por su parte, durante la década del '90, la hermana de Enrique Iglesias tuvo su momento más alto en la Tv del mencionado país ya que fue presentadora en el canal de televisión Antena 3, como "Al sol con" y además apareció en varios programas de entrevistas americanas y esto propició que creara su propio talk show, titulado "El show de Chábeli", que se transmitió por Univisión.

Con el paso de los años Chábeli Iglesias tuvo una gran popularidad en todo el mundo y esto lo volcó a las redes sociales ya que en el mes de septiembre del año pasado, la bella artista se abrió su cuenta oficial de Instagram. Allí comparte diversos momentos de su vida personal como así también de sus proyectos laborales

Un claro ejemplo de ello es posteo que realizó recientemente en su perfil de la mencionada red social de la camarita. Allí se puede ver lo hermosa que está actualmente a sus 50 años de edad. Es por ello que cada vez que postea una imagen de ella sus seguidores reaccionan con miles de likes y cientos de comentarios alabando lo bien que se ve. Claramente su look navideño se llevó las miradas de todos.

Además paralelamente a esta fotografía, la hija de Julio Iglesias compartió un mensaje de feliz navidad que dice lo siguiente: "Mis mejores deseos para esta Nochebuena y feliz Navidad a todos. ¡Cuidaos mucho!Merry Christmas to everyone!" Sin dudas la primera en reaccionar con un like fue su madre Isabel Preysler.