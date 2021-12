Miguel Bosé y otros famosos que no creen en las vacunas

En el 2020 sucedió algo que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a pasar: una pandemia mundial paralizó a todo el planeta. Todas las personas tuvimos que poner en pausa nuestras vidas para evitar contagiarnos de Covid-19 y, después de muchos meses, por fin llegaron las vacunas. ¡Fue una gran noticia para muchos, menos para Miguel Bosé!

El cantante dijo "nos quieren matar a todos con estas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos".

"Los primeros en caer son los que ya tienen la marca de la bestia en las venas. Los gobiernos no nos quieren y no nos protegen. Es una mierda, una corrupción y una manipulación".

Estas declaraciones las hizo durante una entrevista en el programa de televisión argentino 'A24noticias', pero no es la primera vez que declara antivacunas. Sus polémicas declaraciones vienen resonando desde que comenzó el plan de vacunación en su natal España.

Tres famosos antivacunas

1. Jessica Biel

En junio de 2019, la actriz presionó en contra del Proyecto de Ley 276 del Senado de California, que le dio al departamento de salud pública del estado la última palabra sobre si los niños pueden estar médicamente exentos de las vacunas requeridas para ir a la escuela.

Poco después, Jessica se subió a Instagram para abordar la reacción que recibió. "No estoy en contra de las vacunas; apoyo a los niños que se vacunen y también apoyo a las familias que tienen derecho a tomar decisiones médicas informadas para sus hijos junto con sus médicos", escribió.

2. Robert de Niro

En 2016, Robert, que tiene un hijo autista, defendió la inclusión de Vaxxed en el Festival de Cine de Tribecca. La película sobre el supuesto peligro de las vacunas fue dirigida por Andrew Wakefield, el mismo ex médico cuyas creencias han sido desacreditadas repetidamente.

Después de la reacción de las comunidades médicas y cinematográficas, Robert, cofundador del festival de cine, aceptó retirar la película.

En 2017 participó en un panel anti-vax para el World Mercury Project, ahora llamado Children's Health Defense. Después de que Robert F. Kennedy Jr. pronunció un discurso acerca de que las vacunas no son seguras para algunos niños, el actor dijo: "Me pareció genial lo que dijo Bobby. Fue elocuente. No podría haberlo dicho mejor. Estoy de acuerdo con él 100 %".

3. Jim Carrey

El actor se ha opuesto repetidamente al timerosal, que se agregó irónicamente a las vacunas durante la década de 1930 para ayudar a prevenir la contaminación potencialmente mortal con microbios dañinos.

Después de un fuerte rechazo de personas mal informadas, las agencias de salud pública acordaron eliminar el timerosal de la mayoría de las vacunas infantiles por precaución en 2001. Según los CDC, "Incluso después de que se eliminó el timerosal de casi todas las vacunas infantiles, las tasas de autismo continuaron aumentando, que es lo contrario de lo que se esperaría si el timerosal causara autismo ".

A pesar de lo que puedan haber dicho estas celebridades, no hay absolutamente ninguna evidencia que respalde cualquier afirmación de que las vacunas no sean seguras.

¿Tú qué crees?