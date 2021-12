En qué quedó el escándalo por el video de Gabriel Soto

El actor de 46 años, Gabriel Soto, vivió un escandaloso momento en diciembre del año pasado, cuando se filtró un video íntimo suyo en el que se lo ve teniendo relaciones sexuales. Si bien tiene pocos segundos de duración, los usuarios de las redes sociales lo pudieron identificar por sus tatuajes e hicieron que su nombre sea tendencia en Twitter.

Desde que se divorció de la actriz Geraldine Bazán, a mediados del 2020, el mexicano no para de generar tensos momentos. Uno de los últimos que protagonizó, fue cuando, en plena cuarentena por coronavirus, asistió a una boda en Cancún con muchas personas, algo que cayó mal en más de uno, debido a que se estaba luchando en primera línea contra la pandemia.

“Pues, sí, fuimos a una boda, pero ha habido bodas todo el tiempo. Hay mucha gente que se ha casado. Fue la hija de un promotor de box muy importante. Se llevaron a cabo todas las medidas de seguridad. Había una cabina de sanitización afuera, donde cada uno de los invitados tenía que pasar”, dijo el actor cuando se difundieron fotos sin tapabocas.

Más tarde, llegó el video sexual, difundido por la cuenta de Twitter @popperita y, aunque muchos comenzaron a reírse sobre el tema, otros recordaron que existe la Ley Olimpia, que pena a quien filtre contenido que viole la intimidad de una persona. En consecuencia, Gabriel Soto contó poco tiempo más tarde que hizo la denuncia correspondiente en la justicia.

"Tiene que haber un límite en donde la gente no pueda estar juzgando y amenazando. Mucha gente dice ‘es que te tienes que aguantar porque eres figura pública’, sí creo que hay una línea en la que nos merecemos tanto privacidad como respeto", afirmó.

Y agregó: "Yo me sentí íntimamente violado a mi intimidad, me sentí muy mal (...) Todos tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo; todos tenemos derecho a la exploración, no exploración, a lo que tú quieras. Pero nadie tiene derecho a exponerlo públicamente de esa manera sin tu consentimiento”.

¿En qué quedó el escandaloso video de Gabriel Soto?

Gabriel Soto, que está en pareja con la actriz rusa Irina Baeva, ya no le da importancia al video sexual y para él es algo del pasado. Apenas comenzó el escándalo, recibió un gran apoyo de parte de sus fanáticos y su familia, pero, principalmente, de su hija mayor con quien tuvo una conversación por lo ocurrido.

“Lo primero que te toca y preocupa son tus hijos, que estén bien contigo y vayan a estar bien ante la situación. Cuando hablé con mi hija, la mayor, sentí un gran alivio, me hizo sentir mucho mejor", afirmó. En este sentido, explicó que su primogénita le dijo que a ella no le afectó en lo absoluto, pero que sí estaba preocupada por él.

Hoy, Gabriel Soto decidió dejar el escándalo de lado y se centra en disfrutar sus días junto a su novia y sus dos hijas. Cada vez que aparece en cámara, decide no mencionar el tema, por lo que no se sabe en qué estado se encuentra el proceso legal contra la persona que filtró el video sexual. ¿Qué piensas de las personas que filtran este tipo de contenidos?