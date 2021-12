Otro famoso además de Vicente Fernández que no quería a Juan Gabriel

Juan Gabriel falleció en 2016 a los 66 años en Santa Mónica, California, y es uno de los artistas de América Latina más grandes y exitosos de la historia, además de ser uno los personajes más conocidos en la vida musical de México a finales del siglo XX. Si bien tenía una cantidad enorme de fanáticos y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, hay muchos famosos que no se llevaban bien con él e incluso lo despreciaban.

Uno de ellos fue Vicente Fernández, quien en un principio tenía una muy buena relación con su colega y hasta hicieron colaboraciones. Si bien nunca hablaron sobre lo que pasó entre ambos, los rumores indicaron que todo ocurrió en 1971 cuando fueron invitados a presentarse en el escenario de Radio Mil. Pero El Chente no fue y, en consecuencia, Juan Gabriel le prohibió que cantara sus canciones.

La relación nunca volvió a ser la misma y fue la escritora argentina Olga Wornat quien explicó un poco la situación: "Él no soportaba a Juan Gabriel porque era gay y Chente era un hombre de otra época y tenía mucha cosa de homofobia, esto me lo confirma Javier Rivera, que fue representante de muchos artistas mexicanos. Era un hombre cautivo de otra época".

¿Quiénes son los otros famosos que no querían a Juan Gabriel?

A principios del 2020, la vedette Lyn May recordó su relación con el artista mexicano y volvió a tener palabras muy duras al asegurar que se sintió usada por él. Cuando se conocieron, Juan Gabriel no expresaba públicamente que era gay por el hermetismo de la sociedad respecto al tema, por lo que la hacía pasar por su novia.

En ese entonces, el cantante aún no era conocido y ella reveló que se aprovechaba de la gente para alcanzar la fama. "Cuando él me fue a buscar al Sarape de Guadalajara no era nadie, dormía en la calle, andaba con una libreta enseñando sus canciones. Me dijo ‘te envidio’ y yo ‘por qué’ ‘porque tú puedes hacer lo que quieres en la pista y yo no’", dijo.

Lyn May estuvo al lado de él cuando despegó su carrera, por lo que es una de las personas que más lo conoció y vivió ese momento. En una entrevista que dio para el programa "De Primera Mano" aseguro que se sintió utilizada por él y agregó: “Yo tengo muy malos recuerdos de Juan Gabriel. Para mí fue un malagradecido. Él veía a otra persona más arriba y ya se volteaba con uno”.

La vedette fue la persona que lo introdujo en el bar nocturno El Sarape, donde tocaron figuras como Vicente Fernández, cuando aún no cantaba profesionalmente, pero ya sabía que quería ser famoso. Lyn May se suma a la lista de los famosos que, incluso en la muerte, no quieren a Juan Gabriel y no les importa nada de su vida. ¿Tú qué crees?