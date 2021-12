Así pasa sus días Andrea Meza, tras finalizar su mandato como Miss Universo

Tras ser elegida Miss Universo 2020, la modelo mexicana Andrea Meza dejó el que sería el mandato más corto de la historia del concurso, con tan solo 7 meses de reinado; El pasado 12 de diciembre entregó su corona, a la modelo india Harnaaz Sandhu en una ceremonia que se llevó a cabo en Israel. Desde entonces por estos días se la ve disfrutando en compañía de su pareja el influencer Ryan Antonio en los divertidos videos que comparte en sus redes.

Debido al contexto que afecto al mundo en 2020 por la pandemia de coronavirus, el concurso de Miss Universo se retrasó 6 meses, por lo que la icónica ceremonia de coronación de la mujer más hermosa del mundo, que tradicionalmente se realiza en diciembre de cada año, paso a celebrarse en mayo de 2021 y finalizó en diciembre de este mismo año, durando solo 7 meses. Fue la Andrea Meza quien salió elegida de entre candidatas de todo el mundo.

Luego de finalizar su mandato, en lo últimos días Andrea se ha mostrado en sus redes disfrutando a pleno los momentos de descanso luego de los compromisos que le implicaba ser Miss Universo. Es su cuenta de Instagram la mexicana se mostró en pijama y sin maquillaje, utilizando filtros divertidos y compartiendo lindos momentos junto a su pareja el tiktoker Ryan Antonio. Al parecer la ingeniera en software, también disfruta mucho la vida hogareña y sencilla.

Al terminar con su reinado la Miss Universo expresó sobre su futuro: “Estoy muy agradecida por las oportunidades que la vida me presenta y muy emocionada de empezar esta nueva etapa en mi vida profesional con mi familia de Telemundo”, escribió en un comunicado. Y es que la modelo ya tiene una propuesta de la cadena de televisión para oficiar como presentadora.

Fuente: Instagram Andrea Meza

El futuro de Andrea parece muy prometedor y está lleno de sorpresas y de oportunidades; en declaraciones la modelo expresó también su deseo de cantar y dedicarse a hacer lo que le gusta: “Es algo que sí me gustaría. Me encanta cantar, los que me conocen saben que siempre estoy cantando, en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro y estaría increíble dedicar mi vida a algo que me gusta (…) Nunca tomé clases, creo que tomé dos meses clases de canto antes de irme a Miss World para preparar una canción y ya”, dijo. La multifacética modelo parece haber capitalizado al máximo los apenas 7 meses que duró su mandato y está decidida a apostar por todo lo que le gusta hacer.

Fuente: Instagram Andrea Meza