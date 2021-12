Queen: la profunda reflexión de Brian May tras superar el Covid-19

Brian May, reconocido por su talento en la guitarra que salto al éxito cuando fue parte de Queen, la banda más influyente de los años 80’, dio la noticia de que el ultimo testeo que se realizó fue exitoso.

Tras once días de cuarentena obligatoria, el legendario guitarrista de 74 años consiguió los resultados negativos de antígenos. Para dar a conocer la noticia de que le esquivo al Covid- 19, uso su cuenta de Instagram con euforia y optimismo.

Tras haber dado positivo anteriormente, Brian reflexionó sobre la situación epidemiológica y su optimismo con ella: “Todas las pruebas presentes apuntan a que, en la evolución a la variante Ómicron, el virus se ha convertido, en algo mucho más eficiente al propagarse y en algo menos efectivo para matar a sus víctimas”.

Brian May, que si bien sigue ligado a la música, también activista y astrofísico también comento en su posteo de Instagram, que tanto él como su mujer ya superaron el Covid per seguirán con cuidado para los próximos días: “tanto yo como la señora May hemos dado negativo en nuestro test de antígenos. Volveremos a hacernos la prueba mañana, y entonces consideraremos que es seguro volver a unirse a la humanidad. Para nosotros es el día 12 de la infección. Es muy posible coger eso más de una vez. Suerte ahí fuera. Permanece seguro”, sentenció el multinstrumentista.

Fuente: Instagram Brian May

La publicación del integrante de Queen, donde se lo ve con una sonrisa y el test negativo en las manos, supera los 121 mil y medio de likes y tiene cientos de comentarios de alegría por parte de su entorno, que se manifestaron para darle mayor fortaleza y buenas vibras.