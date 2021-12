Karol G alardeó su hermosura y conquistó a sus fans

La artista Karol G es una de las cantantes colombianas que últimamente está dando de qué hablar. Actualmente se encuentra en su mejor momento de su carrera musical realizando una gira por Colombia su país natal.

La intérprete ha estado bajo la lupa de las redes sociales, por que anteriormente protagonizó una situación bastante comentada durante uno de sus shows, ya que tuvo una grave caída por las escaleras en donde ingresa a brindar su espectáculo no solo se le rompieron algunas uñas, sino que se lastimo una rodilla. Luego de sufrir dolor y vergüenza por su caída, comentó: ‘Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo’, repitió. ‘Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado esta arena por primera vez en mi vida’, finalizó.

Después de su accidente, la hermosa colombiana se mostro con asombro al recibir por sorpresa a su ex novio también cantante Anuel AA, con quien canto el tema ‘Culpables’ durante su show. Luego de esto Karol G decidió brindar unas palabras al puertorriqueño y quien a su vez él le contesto con mucho cariño y afecto a su ex pareja.

Cabe destacar que la cantante se encuentra viviendo su mejor momento en cuanto a su carrera artística y a su vida personal. Últimamente en su cuenta oficial de Instagram publicó un video en donde se la puede ver con un jean y un diminuto top con tiras a los lados mostrando su piel.

Fuente: Instagram Karol G

El clips de Karol G cosecho más de 755 mil me gusta y también más de unas 2 millones de reproducciones, en el mismo se la puede ver cantando y mostrándose muy sexy. A su vez, la artista escribió: ‘MEDALLO !!! APRÉNDANSE ESTA PAL ESTADIO. Que clase de perreito Mor. Estos son los mensajes destacados: ‘la artista del año’, ‘Colombia subiendo’, entre emojis de corazones y llamitas.