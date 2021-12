A sus 70 años así de bella está actualmente la madre de Enrique Iglesias

Sin lugar a dudas una de las mujeres más populares y hermosas de la alta sociedad española es nada menos que María Isabel Preysler Arrastia que desde muy chica comenzó a sorprender a todos con su belleza. Tanto fue así que en su adolescencia, a comienzos de la década del '70, conoció al cantante Julio Iglesias con el que estuvo casi una década casada.

Por su parte, esta historia de amor comenzó cuando Isabel Preysler se mudó a Madrid para continuar con sus estudios. Una vez instalada en la bella capital española comenzó a asistir a importantes fiestas de la alta sociedad madrileña. Fue justo en una de ellas cuando conoció al intérprete de la canción "Agua dulce, agua salada".

Luego de conocerse en mencionado evento organizado por Tomás Terry Merello ellos comenzaron a tener una relación formal, tanto fue así que la bella morocha dejó sus estudios de Secretariado Internacional para estar al lado de su amado. Posteriormente, un 29 de enero de 1971 se casaron por iglesia Illescas, provincia de Toledo. Claramente su vestido de novia acaparó todas las miradas ya que parecía un verdadero ángel.

Además, para sorpresa de muchos, el día que dio el sí antes los ojos de Dios, Isabel estaba embarazada y por la situación de España en ese momento se fue a Portugal a tener a su primera hija llamada Chábeli que llegó a este mundo un 3 de septiembre de 1971. Luego dos años más tarde tuvo su segundo hijo al que llamó Julio José. Mientras que el tercer niño que tuvo con Julio Iglesias nació un 8 de mayo de 1975 y se llamó Enrique Miguel, conocido mundialmente como Enrique Iglesias.

Actualmente, con 70 años de edad la imagen de Isabel es prácticamente perfecta ya que cada vez que aparece ante el público acapara la mirada de todos al lucir tan bien. Asimismo, en esta oportunidad, posteó una imagen de ella en su perfil oficial de su cuenta de Instagram que deslumbró a todos. Además le agregó un comentario que dice así: "Muchas personas cometen el error de no utilizar cremas con factor de protección solar durante los meses de otoño e invierno. Piensan que al tener nuestra piel más cubierta que los meses estivales y no estar tan expuesta al sol, no es necesario hacerlo".