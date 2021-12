El inesperado pretendiente de Thalía que salió a la luz

Quizás ya no lo recuerdes, pero cuando eran muy jóvenes, Jaime Camil y Thalía fueron novios. Tuvieron una apasionada historia de amor que marcó al actor para siempre.

Las confesiones de Jaime Camil sobre su relación con la intérprete de “Amor a la mexicana” sorprendieron a más de uno. La realidad es que, hace ya mucho tiempo, no se hablaba ni mencionaba la relación que tuvieron.

Thalía dejó a Jaime Camil con el corazón roto

Durante una entrevista con Axel Montiel, Jaime Camil comenzó a recordar varios de los amores que ha tenido a lo largo de su vida. Uno de estos fue con Thalía, con quien tuvo un noviazgo de aproximadamente un año cuando eran adolescentes.

"Thalía es adorada. Me cae súper bien y la neta sí es a todísima madre", comenzó diciendo sobre su famosísima ex novia. Y no dudó ni un minuto en admitir que el terminar esa relación lo dejó con el corazón roto.

"¡Cómo no! Cuando tienes una relación bonita y padre, y se termina por x o z, pues claro que te duele. Son ciclos de la vida que terminan", terminó diciendo.

Cuando el conductor le preguntó: “¿Por qué la terminaste?”. Jaime respondió entre risas: “Creo que fue al revés”, revelando que fue Thalía la que puso punto final a su noviazgo.

¿Cuándo salieron Jaime Camil y Thalía?

El actor y la cantante se conocieron en la escuela, ya que asistieron a la misma secundaria en la Ciudad de México. Ellos comenzaron a salir a principios de la década de los ‘90s, cuando él iba a empezar su carrera como conductor en “Qué nochecita con Jaime Camil.”

Poco tiempo después de haber comenzado a salir, Thalía se mudó a España para convertirse en la VIP Noche. Fue en ese momento que se dieron cuenta que les sería muy difícil poder hacer coincidir sus agendas y por eso decidieron que lo mejor sería seguir por caminos separados.

Hoy en día ya cada uno hizo su vida y tienen familias muy bonitas. Pero siempre se recordarán con mucho cariño.

