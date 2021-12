Así se vivió el primer recital de Queen en Madrid

El mes de noviembre fue muy especial para todos los fanáticos de Queen, una de las bandas de rock más importantes y legendarias en la historia. Es que se cumplieron 30 años del fallecimiento de Freddie Mercury, a quien recordaron en todo el mundo y a quien le brindaron todo tipo de homenajes.

Se confirmó, días atrás, que esta banda formada en la década del ’70, ostenta el título de ser el grupo más musical que tiene el disco más vendido en la historia de la música del Reino Unido. Se trata del álbum “Grandes Éxitos, lanzado en 1981 y que tiene los temas más emblemáticos de Queen desde 1973 a 1981 como “Bohemian Rhapsody”, “We are the champions”, “We Will rock you”, entre otros. Este disco vendió más de 6 millones de copias en el país y más de 25 millones en todo el mundo.

Entre otras particularidades, la banda compuesta por Freddie Mercury, Brian May en guitarra, John Deacon en el bajo y Roger Taylor en la batería, Queen se autoatribuyó un tema como un grito de guerra y se trata de “I want it all”, que manifiesta una ambición de querer conseguir todo lo propuesto. La misma fue compuesta por Brian May y se destaca la potencia con la que es interpretada por Mercury.

Fuente: Instagram @freddiemercuryonline

Entre los homenajes que le realizaron al fallecido cantante de la banda, salieron a la luz los recuerdos del primer recital de Queen en Madrid. El concierto tuvo lugar el 23 de noviembre de 1979 en el Pabellón del Real Madrid.

Quien recordó esto fue Tony León, líder de Rosa Negra. El cantante reveló detalles de lo que fue el primer concierto y dijo: “El público estaba sentado, iba a ver, a aprender. Queen era muy heavy, a lo Black Sabbath con un Freddie Mercury salvaje. Cuando los volví a ver años más tarde, ya habían alcanzado ampliamente la fama y eran populares”.