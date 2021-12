Por qué el ex de Lili Estefan ni le dirige la palabra

El estado emocional en el que se encuentra actualmente Lili Estefan, la lleva a desearle felicidad a su ex esposo aunque este, ni le dirige la palabra. Tras llevar bastante tiempo sin hablar, salieron a luz los motivos de porqué tan mala relación.

Los rumores siempre fueron muchos y diversos, hasta se llegó a hablar de una infidelidad de parte de su ex. De hecho, todo fue muy polémico. Sin embargo, ahora, habiendo pasado el tiempo, la modelo y presentadora cubano-estadounidense Lili Estefan, de 54 años, tiene muy buenas intenciones por haber encontrado la paz.

La cronología de un final inesperado y polémico: Lili Estefan y su ex

Cabe recordar que fue el 14 de septiembre de 2017 que la modelo Lili Estefan, muy emocionada y de forma repentina, anunciaba que se separaba de su esposo Lorenzo Luaces, después de casi llevar 3 décadas de matrimonio.

"Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida durante los últimos 28 años" contaba la presentadora en aquel entonces. Además de pedir discreción, también pidió respeto por sus hijos y por ella: "Este es definitivamente el dolor más grande que yo he tenido que vivir", confesaba la presentadora cubana tras muchos rumores malintencionados.

La presentadora recién volvió a hablar en enero de este año, cuando contó que finalmente habían firmado el divorcio. Durante una entrevista, explicó que ya se encontraba en paz con su corazón y por ello compartió las enseñanzas que había adquirido tras su separación.

Tras otra confesión durante la pandemia, dijo: "Creía que tenía una vida perfecta. Estaba tan equivocada y nunca lo vi hasta ese momento" y posiblemente eso lo puso de mal humor a su ex.

Mientras se la ve más radiante que nunca y mucho más fortalecida, Lili Estefan habló de su nueva etapa como una mujer “soltera” y, con plena sinceridad, le envió un mensaje a su ex y padre de sus hijos, Lorenzo Luaces.

Por qué el ex de Lili Estefan no le dirige la palabra

La modelo, tras recordar el apoyo moral que tuvo de parte de quienes estaban a su alrededor y lo difícil que fueron los días posteriores a su divorcio, confesó que se vio obligaba a no estar triste: "Tengo que tener una sonrisa enorme a diario y entretenerlos a todos".

Probablemente, su felicidad y su forma de superar tal mal momento, es lo que ha hecho que su ex ni le dirija más la palabra. Es una realidad, la modelo contó que fue a terapia y, tras un largo proceso de recuperación, finalmente consiguió sentirse bien consigo misma.

Tal es así, que el hecho de sanar le permite desearle la felicidad a su ex. "Le deseo a él todo lo mejor del mundo, porque quiero que él sea feliz. O sea, si no estaba feliz aquí, quiero que él sea feliz".

De repente, salieron a la luz ciertos cuestionamientos sobre porqué su ex no le dirige la palabra, a lo que ella explicó: "No sabemos, puede que se sienta avergonzado. Él era una persona que le gustaba ser muy privada. La vergüenza le ha ganado, la responsabilidad que tiene en realidad de enfrentarlo y poder sobrepasar ese momento. Es lo único que puedo pensar".

¿Cuál crees que sea la razón para que su ex ni le dirija la palabra a Lili Estefan?