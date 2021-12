La esposa de Marco Antonio Solís enseña cómo lucir un vestido esta temporada

Desde hace varios años atrás, la esposa de Marco Antonio Solís continúa sumando más popularidad en las redes sociales, tanto es así que en sus cuentas oficiales posee seguidores de todas partes del mundo. Por su parte, a través de sus perfiles, Cristy Solís, comparte diversos momentos de su vida personal junto a su esposo como así también con sus hijas.

Por otra parte, no hay dudas de que Cristy Solís en varias ocasiones ha demostrado que una representante de la moda latina. Es que la ex modelo cubana hasta el día de hoy marca tendencia con sus diversos looks que son adoptados por sus fans posteriormente. En esta ocasión la madre de Alison y Marla Solís demostró cómo debe llevarse puesto un vestido a rayas esta temporada.

Es que hace algunas horas atrás, a través de sus estados de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video donde se puede ver a la talentosa Cristy Solís usar un vestido de tonos claros a rayas, que se destaca por tener un pronunciado escote. Además el mismo, tiene un par de bolsillos y un cinturón de tonos rosados ,que hacen que el mismo sea sumamente cómodo para llevar en una determinada cita.

Asimismo como hemos mencionado en notas anteriores, la popular rubia acompañó a su esposo Marco Antonio Solís en una gira junto a Los Bukis tras 25 años fuera de los escenarios. Este ha sido un gran año a nivel profesional para el intérprete de la canción "Si no te hubieras ido", ya que no solo logró cantar nuevamente con sus amigos de toda la vida sino que también se reencontró con su público de manera presencial agotando varias de sus funciones.

Marco Antonio Solís estuvo realizando presentaciones en diferentes ciudades de los Estados Unidos ante un lleno total de espectadores que corearon todos sus grandes hits. Una de las personas que siempre estuvo presente fue su esposa y sus hijas que desde primera fila relataron, a través de sus cuentas oficiales, los momentos más importantes de los conciertos.