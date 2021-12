Conoce la opinión de Gabriel Soto sobre la nueva pareja de Geraldine Bazán

El amor entre la presentadora y actriz Geraldine Bazán y Gabriel Soto surgió en 2007, cuando ambos grababan juntos Bajo las riendas del amor, una telenovela que les hizo ganar terreno profesional. Rápidamente, se convirtieron en una de las parejas favoritas de la audiencia. Se emparejaron y mantuvieron una relación intensa y larga.

Aunque juntos atravesaron momentos bastantes difíciles, lograron que la relación se mantuviera estable y compartir momentos de pura alegría. Fruto de su romance, nacieron Elissa Marie y Alexa Miranda, únicas hijas de ambos. Se amaron durante diez años y con una separación de por medio, Soto y Bazán protagonizaron una gran historia de amor. Sin embargo, aquel romance comenzó a desvanecerse y a finales del 2017 anunciaron su separación. En 2018 fue legal el divorcio.

Si bien, la relación sentimental de Gabriel Soto con la actriz rusa Irina Baeva, su actual pareja, es publica e incluso esta entre los planes, sellar su amor en el altar. Esto no ocurre lo mismo con su ex, quien ha sido más reservada en hablar sobre sus romances. Sin embargo, a últimas fechas, la actriz se ha dejado ver bien acompañada por el empresario Luis Gerardo Murillo, con quién aparentemente estaría llevando una relación, que aún no está confirmada.

Sobre el romance que está acechándole a la madre de sus hijas y como es su relación, Soto reflexionó: “Siempre ha existido una buena relación y siempre ha existido respeto. Hemos tenido muy claro que las niñas, nuestras hijas estén bien; y siempre trabajar por el bienestar de ellas es lo más importante para nosotros".

Fuente: Instagram Gabriel Soto

Sobre agrandar la familia con su pareja rusa que convive con el actor en México, contó que no está fuera sus planes: "No estoy negado a eso. Todavía soy joven (tiene 46 años) y tengo con qué. Si llego a tener otro hijo, obviamente, lo voy a amar y querer sobre todas las cosas y lo voy a integrar con mis hijas y seremos una familia hermosa", concluyó Gabriel Soto.