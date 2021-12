¿Qué pasó entre Livia Brito y Yordi Rosado?

Livia Brito tiene más de 6 millones de seguidores en las redes sociales y comparte con ellos todos sus trabajos. Pero a la actriz cubana también le gusta compartir sus momentos más íntimos y así lo hizo en un programa, en el que reveló un supuesto romance con el comediante Yordi Rosado mientras ambos estaban en pareja.

Todo comenzó en el programa del conductor mexicano que se llama "De noche", transmitido por Unicable, cuando Livia Brito fue invitada junto Pedro Prieto para pasar un rato divertido. Mientras hablaban de la vida, la protagonista de "La desalmada" reveló algo que dejó impactados a todos: fue la amante de Yordi Rosado.

En un principio, el conductor no quiso saber nada con contar detalles de estos supuestos encuentros, pero, con la aprobación de la cubana, comenzó a hablar: "Al principio los dos nos gustábamos mucho, pero ya nos encontrábamos en una relación con otras personas". Sin embargo, Brito redobló la apuesta y contó que fue durante unos premios de TVyNovelas en los que ella ganó.

Si bien no dijeron el año en el que habría ocurrido, cabe recordar que ella ganó a Mejor actriz juvenil en los años 2012 ("Triunfo del amor") y 2013 ("Abismo de pasión"), por lo tanto, fue uno de esos dos. Por su lado, Pedro Prieto miraba a ambos asombrado por las revelaciones y la sinceridad ante la cámara.

¿Livia Brito y Yordi Rosado fueron amantes?

Lo cierto es que todo se trató de una broma y, rápidamente, comenzaron a reírse. La mentira no fue planeada, sino que surgió en el momento para divertirse, ya que el grupo estaba hablando de sus primeras relaciones y si alguna sufrió por amor. En este sentido, Brito reveló una experiencia de cuando era adolescente sobre un novio que tuvo durante seis meses.

"Lloraba y lloraba, los ojos los tenía muy rojos y me dolía la cabeza. Yo pensaba que ya se había acabado el mundo porque me dolía el corazón, el alma y sentía que me dolía todo", recordó y contó que la relación se terminó porque él se tuvo que mudar a Cancún, México. Yordi la acompañó y le dijo: "Piensas que nadie va a volver a amarte y se siente horrible pero realmente no sabes nada porque eres un chavito".

Livia Brito y Yordi Rosado tienen una gran relación, pero simplemente se trata de una amistad. Actualmente, la cubana está en pareja con Mariano Martínez, un entrenador personal y asesor en nutrición venezolano que antes trabajó como stripper. La pareja se encuentra muy enamorada y para ella el pasado quedó muy atrás. ¿Conocías esta historia?