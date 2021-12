El momento más duro en la infancia de Jennifer Lopez

Hoy en día, Jennifer Lopez es una de las mujeres más exitosas y famosas del mundo. Sin embargo, no todo fue fácil en la vida de esta cantante y actriz, ya que su infancia estuvo marcada por la pobreza y muchos momentos difíciles. A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

Jennifer Lopez: su infancia, la pobreza y el momento en que no tuvo donde dormir

Quizás resulte difícil creerlo, debido a que en la actualidad es multimillonaria y es una de las mujeres mejor pagadas de la industria cinematográfica mundial. Sin embargo, Jennifer Lopez sabe lo que es la pobreza, ya que vivió la misma de cerca desde muy pequeña.

De familia puertorriqueña, JLo nació el 24 de julio de 1969 en el Bronx, uno de los barrios más pobres y complicados de la ciudad de Nueva York. Sus padres eran trabajadores cuyos empleos exigían que estén mucho tiempo fuera de casa.

Al mismo tiempo, la familia vivía en un apartamento de dimensiones acotadas, algo que cambió cuando Lopez era un poco más grande y todos se mudaron a una casa de 2 pisos.

Más allá de esta pequeña mejoría, la escasez de recursos sería algo que acompañaría a la actriz y cantante durante varios años, incluso avanzada su adolescencia.

A sus 18 años, ella ya sabía que se quería dedicar al arte. Sin embargo, no contaba con el apoyo de sus padres. Por esto mismo, decidió independizarse y se mudó a Manhattan para estudiar danza, canto y actuación.

No fueron tiempos fáciles para ella. A modo de prueba, basta con mencionar que hubo noches en las que no tenía donde dormir y no tenía más opción que pasarlas en las instalaciones de los estudios donde aprendía.

Jennifer Lopez y la enseñanza que busca transmitir a sus hijos

Sin duda, se trata de tiempos que quedaron atrás para la actual pareja de Ben Affleck. Sin embargo, y aunque lo económico hace rato que no es un problema para ella, JLo elige mantener bien presente el recuerdo de su dura infancia.

Más que para ella, los motivos parecen estar en sus hijos, Emme Maribel y Maximilian David, frutos de su relación con el también cantante Marc Anthony.

A diferencia de su madre, Emme y Max no saben lo que es pasar un día sin comer debido a la falta de dinero. Por esto, todo parece indicar que JLo busca que sean conscientes de su situación privilegiada.

En una ocasión, por ejemplo, la protagonista de Gigli y Experta en bodas llevó a sus hijos a la casa del Bronx en la que pasó parte de su infancia para que sepan de dónde viene su madre y cuáles son los orígenes de la familia.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de la dura infancia que tuvo que vivir Jennifer Lopez?