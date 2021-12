Preciosa: Lily Collins enamoró a todos con su silueta perfecta

Lily Collins fue la actriz revelación del 2020 con su éxito de Netflix “Emily in Paris”. La hija del músico británico Phil Collins ya tenía una carrera en el mundo de la actuación, pero la serie adolescente la catapultó a la fama internacional. En unos días se estrena la segunda parte y los fans están más que ansiosos.

Netflix reveló que la segunda temporada de “Emily in Paris” llegará a la plataforma el 22 de diciembre, unos días antes de que termine el año. Esta entrega, que tiene como protagonista a Lily, contará con un total de 10 capítulos. La serie fue creada y producida por Darren Star, quien también realizó Sex and the City, lo que explica muchos guiños de la comedia romántica.

Recientemente, Lily Collins brindó una entrevista a la revista Glamour y aseguró: “Espero que tengamos la temporada 3 porque realmente espero volver y hacerlo de nuevo”. Si bien muchos franceses se molestaron con la serie, no fue algo que le incomodara a la actriz.

En las últimas horas, Collins publicó una sesión de fotos tomada en la terraza de un edificio. La actriz se lució en la red de la camarita y desplegó toda su belleza. “De vuelta por amor. ¡12 días más! ...” fue el epígrafe que utilizó demostrando que está ansiosa por el estreno de la segunda parte de la famosa serie de Netflix.

Fuente: Instagram Lily Collins

La actriz lució una minifalda negra, una remera mangas largas blanca con finas rayas negras y un tapado sin mangas. La publicación de Instagram superó rápidamente los 400 mil likes y los 700 comentarios. La cuenta oficial de “Emily in Paris” no dudó en dejarle un mensaje de halago: “y viniendo en alta”.

Fuente: Instagram Lily Collins