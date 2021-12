Maluma y unas llamativas zapatillas con homenaje

Maluma es uno de los artistas del momento que sabe estar a la moda. En todas las fotos que publica en sus redes sociales da que hablar. Hace pocos días, compartió con sus fanáticos un modelo de zapatillas de Nike que, casualmente, tienen los mismos colores que los populares taxis que transitan por la ciudad de Nueva York.

Se trata de unas Air Jordan 1, de los modelos más clásicos de la firma estadounidense, que el intérprete de "Felices los 4" lució para el Día de Acción de Gracias. Pero que sean de color amarillo y negro no tiene nada que ver con un tributo a los taxis, sino que fue pura casualidad y una creación para la colección de Michael Jordan, el socio de Nike más exitoso de la historia.

"Agradecido con todo lo que pasa en mi vida, solo buena vibra por estos lados", escribió el colombiano en el pie de la fotografía, en la que se puede ver que combinó las sneakers con un pantalón cargo y un tapado cuadrille. La publicación tuvo casi 1 millón de likes y hasta se ganó un corazón de Shakira.

Las Nike Air Jordan

Estas zapatillas que utilizó Maluma se trata de un lanzamiento que hizo Nike en 2007 llamado Beginning Moments Packy, dos modelos de Air Jordan 1 Retro Beginning Moments Pack New Love: unas son las que calza el cantante y otras en negro, blanco y rojo, una de las más elegidas a lo largo de los años.

Cabe recordar que la historia de las Air Jordan 1 nacieron a la par de la leyenda en la que se convirtió el basquetbolista Michael Jordan. La idea de la firma era involucrarse en ese deporte y romper con una regla histórica que consistía en que todos los basquetbolistas debían utilizar zapatillas blancas.

Por este motivo, se inspiraron en la estrella de los Chicago Bulls, un éxito asegurado: no solamente se trataba de un deportista negro, lo cual pesaba mucho en esa época, sino que ya todos se habían dado cuenta de sus dotes para el básquet. Nike creo unas zapatillas en forma de bota de los colores del equipo, rojo y negro, y las llamó Air Ship.

A los ejecutivos de la NBA no les gustó la idea (incluso sancionaron al deportista), pero finalmente, se pusieron de acuerdo con los diseñadores de Nike y lanzaron una zapatilla con colores en las que predominaba el blanco. A estas las llamaron Air Jordan 1, un modelo que, hasta hoy, es uno de los más exitosos en el mundo de las sneakers.

"Las Air Jordan I se diseñaron para Michael Jordan y aquello supuso muchos cambios. El primero, que por primera vez, un jugador negro era la imagen de una marca tan grande como Nike; la segunda tuvo que ver con el diseño, porque también, por primera vez, un jugador de la NBA llevaba unas zapatillas que no eran blancas", contó Dexton Deboree, director del documental "Unbanned, The Legend of AJ1".

Las Nike Air Jordan 1 tienen un valor aproximado de $100 dólares, pero todo depende de su diseño, ya que hay muchas variedades. En cuanto a Michael Jordan, el deportista recibe de la firma unos casi $190 millones de dólares al año por la compra de este modelo para el que colabora constantemente. ¿Las comprarías?