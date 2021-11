La contundente respuesta de J Balvin a un hater que criticó a Karol G

J Balvin es uno de los artistas latinos más premiados del momento y que causa furor con su pegadiza música. En una foto que publicó en su cuenta de Instagram junto a su amiga y colega Karol G, el cantante le respondió duramente a una hater.

El colombiano, sin embargo, había sido noticia, en las últimas semanas, por su enfrentamiento con el cantante puertorriqueño Residente, ex líder de Calle 13. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Residente, criticó duramente al intérprete de "Qué más Pues?" por querer hacer un boicot e incitar a sus colegas a no asistir a los Premios Grammy’s. El colombiano decidió no seguir la polémica y no le respondió a su colega. Esto abrió una grieta entre los que se pusieron a favor de J Balvin o a favor de Residente.

J Balvin, a través de un amistoso posteo, subió una foto con su colega y amiga Karol G, autora de “Bichota” o “Tusa”, la cual decía: “Orgulloso de ti @KarolG, el sacrificio siempre tiene su RECOMPENSA HERMANA MÍA”. A esto le agregó muchos signos de exclamación y concluyó el mensaje con “I love you”. Esto generó la interacción de muchos fans quienes felicitaron a la cantante y mostraron su apoyo.

Pero no todo fueron buenos comentarios, ya que una persona, comentó algo que generó malestar en el colombiano. El duro mensaje decía: “¿Y cuál fue el sacrificio”? Esto llevó a que J Balvin respondiera este comentario diciendo: “Trabajar un millón de veces más que tú, por eso no inspiras al mundo”.

La relación entre J Balvin y Karol G data de cuando éstos eran muy chicos y en más de una ocasión han posteado imágenes que detallan de su amistad de la adolescencia y en todo momento han mostrado apoyo.