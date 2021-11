Los detalles del trágico accidente de Octavio Ocaña

El pasado 30 de octubre, el actor Octavio Ocaña, famoso por interpretar a Benito Rivers en la exitosa serie de Televisa "Vecinos", murió en un trágico accidente y el mundo del espectáculo se encuentra de luto. Los investigadores aún se encuentran haciendo las pericias correspondientes para esclarecer los hechos de su muerte.

El actor manejaba una camioneta color gris en un barrio del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y se cree que todo sucedió cuando la policía le pidió que frenará el vehículo para revisarlo, pero se dio a la fuga. Al manejar tan rápido impactó contra una barda y el arma que poseía disparó hacia su cabeza.

Fuente: MEZCALENT

Aún no se sabe si esta arma pertenecía al propio Octavio Ocaña o a algunos de sus acompañantes, ya que hay una teoría respecto a esto: es posible que las personas que estaban en la camioneta lo hubiesen secuestrado y al ver que la policía les pidió frenar lo obligaron a pisar el acelerador. Esto surge debido a que la policía confirmó que no dispararon hacia el vehículo (por lo tanto la bala no es de ellos) y que Ocaña no tenía armas registradas.

Otra teoría es que posiblemente estaban todos en estado de ebriedad, motivo por el que no le habrían hecho caso a los efectivos. Pero lo cierto es que los investigadores aún se encuentran averiguando estos detalles que servirán para resolver el caso que conmocionó a toda la farándula mexicana y sus seguidores.

"Querido Octavio, 'Benito', gracias por toda la alegría que nos diste. Siempre estarás presente en nuestra memoria y en nuestros corazones. Tu luz no se apagará nunca", le dedicaron desde Televisa en un posteo en Instagram. "Vecinos" fue lanzado en 2005 y tuvo muchas nominaciones a los premios TVyNovelas.

En el programa "Hoy" le dedicaron palabras de cariño y recordaron sus mejores momentos. "Ay no, qué tristeza. Así es, lo vimos crecer en la pantalla de las Estrellas. Con su talento y ternura, conquistó a millones de corazones”, comentó Galilea Montijo, mientras que Raúl Araiza agregó: "Fíjense que uno de sus sueños era ser futbolista, le iba al Cruz Azul, pero fue la actuación lo que le dio el cariño del público".

¿Crees que se esclarezcan los detalles sobre la muerte de Octavio Ocaña?