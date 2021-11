Igual a su hija así de hermosa lucía la madre de Angelina Jolie

No hay dudas de que Angelina Jolie es una actriz, modelo, filántropa, actriz de voz, directora, guionista, productora y activista por los derechos de las mujeres estadounidense que es dueña de un brillante talento. Gracias a estos grandes dotes artísticos ha participado en grandes películas de Hollywood siendo así una de las actrices más queridas por el público mundial.

Por su parte con 46 años de edad, la protagonista de "Maléfica" posee una espectacular belleza que a diario continúa cosechando seguidores de todas partes del mundo que no paran de alabar a la talentosa artista. Esta vez no fue la excepción ya que recientemente se llevó las miradas de todos en la alfombra roja de la premier de "The Eternals".

Sin lugar a dudas, esta gran popularidad que tiene se ve reflejada en las redes sociales donde millones de seguidores reaccionan al instante con miles de likes y cientos de comentarios ante cualquier fotografía o mensaje de ella. Esto hace que se una de las personalidades más famosas de todo el mundo. Además desde el mes de agosto de este año Angelina se creó una cuenta de Instagram por lo que su fama creció mucho más en la red.

Sin embargo, en esta oportunidad no hablaremos de ella sino de su madre. De ella claramente heredó su gran belleza ya que en diversas ocasiones ha deslumbrado a todos con su imagen. Marcheline Bertrand, fue una actriz estadounidense y madre de los también actores James Haven y Angelina Jolie respectivamente.

En varias ocasiones cuando los fanáticos de Angelina comparten fotos de su madre, estas viralizan enseguida ya que su belleza es realmente espectacular. Recordemos que Marcheline perdió su vida a los 56 años en el Hospital Cedars-Sinai de Los Angeles, víctima de un cáncer de ovario contra el que luchó durante siete años de 2000 a 2007.