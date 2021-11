Queen: la inesperada confesión de Brian May sobre la muerte de Freddie Mercury

Un 24 de noviembre, pero de 1991 el mundo se conmovía por el fallecimiento del líder de la banda británica Queen, Freddie Mercury. Tenía tan solo 45 años y murió en su casa de Londres. Días previos, el cantante, ya alejado hacía un tiempo de las cámaras y de los escenarios, había confirmado que era portador del virus del HIV Sida.

Aquel comunicado fue breve y escueto donde decía: “Deseo confirmar que he dado positivo de HIV y que padezco SIDA. Llegó el momento en que mis amigos y mis fans de todo el mundo conozcan la verdad y junto a los doctores me ayuden en la batalla contra esta enfermedad”. Sin embargo, fue en vano, ya que cuatro días después falleció en su casa. De acuerdo a testimonios contados por gente que se mantuvo cercana a Mercury, los meses finales habrían sido dolorosos pero tranquilos.

Freddie Mercury grabó hasta donde pudo y hasta el final junto a sus compañeros de Queen y lo hizo desde la cabina de control porque no tenía fuerzas para trasladarse a la sala de grabación. Sus ex compañeros aseguraron que no resistía ni siquiera los auriculares y no podía pasar ni mucho tiempo de pie ni sentado. El tema que eligieron para cerrar aquel disco fue “The Show Must Go On”, un indicio de que se estaba despidiendo.

Luego de haber terminado de grabar, se recluyó en su casa de Londres para evitar ser fotografiado ya que no querían verlo en su estado. La última aparición en público de Freddie Mercury fue en los Bit Awards de 1990 donde se lo vio pálido, sin el bigote y más delgado. Emitió pocas palabras ante los presentes y esas fueron sus últimas declaraciones en público.

Fuente: Instagram Queen

El guitarrista de la banda, Brian May, confesó detalles inesperados sobre la muerte del ex líder y en declaraciones a la BBC, dijo: “No es algo que celebre. Me siento y reflexiono, me siento raro ese día. No es el único momento en el que pienso en Freddie, sino en todo momento”. Agregó que no hablaron mucho de la enfermedad y que hasta el último día trabajaron en el disco y se sinceró afirmando que los avances de la ciencia no llegaron a tiempo para curar a su amigo.