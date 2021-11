Así de hermosa luce Carmen Electra a sus 49 años

Tara Leigh Patrick, más conocida como Carmen Electra, es una actriz, modelo, cantante y productora nacida en Ohio, además tiene una figura envidiable. Atributos para ser famosa no le faltan. Además tiene una curiosidad amorosa: Con el ex basquetbolista Dennis Rodman estuvo casada por solamente 9 días.

Se le considera uno de los matrimonios de famosos más breves de la historia. En realidad, duró más de lo que se piensa. Cuando Dennis Rodman y Carmen Electra se casaron, el 14 de noviembre de 1998, eran parte de dos de los productos estadounidenses de mayor éxito en el mundo: los Chicago Bulls y Los vigilantes de la playa. Ambas cosas, el equipo de baloncesto y la serie de televisión, se encontraban en sus últimos instantes de fulgor antes de la renovación total o la decadencia.

La boda se celebró poco después, el 14 de noviembre del 98, en Las Vegas, por supuesto. Dennis conocía un lugar llamado “la pequeña capilla de las flores” porque estaba justo al lado de su club de striptease favorito. El morbo estaba asegurado, pero lo que podría haber sido la historia de una boda relámpago más se convirtió en escandalosa cuando los agentes de Rodman emitieron un comunicado, sin su permiso, afirmando que la ceremonia no era válida porque ambos estaban “altamente intoxicados”. Este hecho ayudó a esparcir la idea de que Carmen se había aprovechado de él para conseguir ventajosas para ella, dada la gran fortuna del deportista. Esto desato el pedido del ex jugador para anular el matrimonio. Luego de muchas idas y vuelta, no fue ahí el concretado divorcio pero lo tomaron como tal, rehaciendo sus vidas, hasta que finalmente un año después se separaron legalmente.

Fuente: Instagram Carmen Electra

A la que mejor le fue es sin dudas a Electra, que hasta el día de hoy es súper codiciada y el amor de hombres de todas las generaciones. SI bien no está casada, se le atribuyen romances frecuentemente. Por mientras, explota las redes sociales subiendo contenido que la muestran hermosa.

Fuente: Instagram Carmen Electra

No ha pasado un día completo de su ultimo posteo personal de Instagram (el ultimo es un video con tinte humorístico) y ya supera los 18 mil likes. Su remera y pantalón blanco con botones, que marcan su esbelta figura, con un cabello rubio que está en concordancia, fueron furor y subieron la temperatura en la web.