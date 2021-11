El deporte favorito de Altaír Jarabo que enamoró en las redes

Altaír Jarabo, de 35 años, tiene una larga trayectoria en la televisión mexicana y gracias a esto logró posicionarse en el ambiente artístico. A lo largo de los años se ganó el cariño de la audiencia y hoy comparte parte de su vida personal en las redes sociales, donde tiene más de 3 millones de seguidores.

En muchas de sus publicaciones ha confesado que es una apasionada de los caballos, motivo por los que comenzó a hacer equitación y se la radiante cada vez que está cerca de estos animales. "Tengo una yegua que se llama Katana, divina, es mi hobby, es mi pasión y mi terapia también", contó en una entrevista.

Y agregó: "Sí, es mi terapia por­que no me permite pensar en otras cosas, en problemas o en situaciones, es lo único que me hace fluir completamente en otra cosa". Cada vez que la actriz se siente deprimida, triste o enojada pasea con Katana, un hermoso caballo color marrón oscuro que presume en Instagram.

Altaír Jarabo no es experta en montar equinos, pero su intención no es hacerlo de manera profesional sino disfrutar de un recorrido con Katana. Lo mismo ocurre con el canto, una actividad a la que también se volcó hace un tiempo para liberar las tensiones que le genera su trabajo o cuestiones de la vida misma.

"Tienes que estar concentrado, entonces perder el momento de atención puede hacer que te caigas o que ocurra un accidente, pero es una actividad muy bonita, haces un binomio con el caballo que hace que no pienses en nada más", afirmó.

¿Cuáles son los proyectos de Altaír Jarabo?

La actriz se casó el pasado 16 de agosto con el empresario francés Frédéric García y la celebración tuvo lugar en un castillo de Francia. Al ser consultada sobre qué será de su vida profesional de acá en adelante, Jarabo aseguró que seguirá viviendo en México cerca de su trabajo y de su familia.

"Me preguntan si ya me voy a casar y ya me voy a guardar en mi casa. No, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que están pendientes. Sigo con ganas de trabajar y de entrar a un proyecto. En cuanto salga un proyecto será cuestión de estudiar si es en México o es en Miami", afirmó.

En este sentido, aseguró que su esposo la apoya en todas las decisiones que toma y aunque tengan un hogar en Francia, ella no se "deslindará" de su país natal. En cuanto a los hijos, ambos tienen deseos de agrandar la familia, pero para Altaír Jarabo es un plan a largo plazo, ya que hoy piensa en su carrera.

¿Dónde te gustaría ver a la actriz en el futuro?